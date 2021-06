Klepiš: Chci pomoct Liberci, aby udělal poslední krůček k poháru

LIBEREC Včera se brzy sedmatřicetiletý hráč, který poslední rok strávil v brněnské Kometě, hlásil pod Ještědem na oficiálním startu letní přípravy. „Strašně moc jsem se do Liberce těšil. Spoustu kluků tady znám, je to pro mě zase něco nového. Přišel jsem do organizace která patří v posledních letech ke špičce,“ říkal Klepiš po prvním tréninku s Bílými Tygry.

Je pro vás letní dřina hodně neoblíbenou součástí hokejových povinností?

Do určitého věku byla, ale tím, jak jsem starší a asi hloupější, si to bez trénování nedokážu představit. Dřív jsem trénování moc nedal. Byl jsem nejchytřejší na světě, mistr světa, který si myslel, že všechno půjde samo a stačí jen talent. Postupně jsem si ale na trénování zvykl a dnes jsem bez něj nesvůj. Nemůžu říct, že to člověk miluje a že by si udělal tréninky v sobotu a v neděli, ale vím, že je to potřeba, zvlášť v tomhle věku, když se chci vyrovnat mladým hráčům, kteří po ledě lítají. Co se týče letní přípravy, nic mi nevadí.

Jakub Klepiš očima trenéra Patrika Augusty „V Kubovi jsme získali zkušeného hráče, který našemu týmu pomůže ve více rolích. Je to skvělý hokejista s obrovským citem pro hru a je stále vynikajícím bruslařem. Může hrát křídlo i centra. Navíc nám chyběl pravák na první přesilovku a Kuba je přesně ten typ, který naši přesilovku, která je velice slušná, může posunout ještě o kousíček výš. Měl jsem ho jako trenér v Mladé Boleslavi a vím, jaký je to člověk a hráč. Jestliže máte možnost do mužstva, které je relativně mladé, přivést plejera, který vyhrál, co se dalo, a pořád má tu výkonnost, nemá cenu se dívat na věk. Připravuje se fantasticky, vloni měl dobrou sezonu a věřím, že letos ji u nás může mít ještě lepší.“

Budete trénovat individuálně, nebo s týmem?

Sám už trénuju měsíc a ještě asi měsíc a půl budu. Párkrát týdně ale zajedu za kluky do Liberce, abych s nimi byl na ledě.

Byl jste překvapený, když se vám ozval Liberec s nabídkou?

Trošku jo, ale hlavně jsem byl strašně nadšený, protože jsem žádné náznaky dopředu neměl. S trenérem Patrikem Augustou jsme se znali z Boleslavi, a když se mě v jednom telefonátu zeptal, jestli bych šel do Liberce, řekl jsem, že když bude možnost, stoprocentně ano.

Měl jste i jiné nabídky?

Liberec byl první a agentovi jsem hned řekl, že nic jiného řešit nechci. Byl jsem natěšený a věřil jsem, že to vyjde.

Když jste tedy vypadl s Kometou ve čtvrtfinále, dál už jste fandil Liberci, který šel až do finále?

Určitě. To už bylo na devadesát procent jasné, že můj příchod do Liberce by měl dopadnout. Libereckou hru jsem pozorně sledoval.

Prezidenta klubu prý přesvědčil o vašem angažmá útočník Michal Birner. Víte o tom?

No, jestli je to Birnyho zásluha, budu ho muset pozvat na pivo.

Jaký spolu máte vztah?

Známe se strašně dlouho. Potkali jsme se už v juniorských letech na Slavii, pak jsme se rozutekli, oba jsme byli v Americe a pak jsme se zase sešli ve Lvu Praha.

Jak vzpomínáte na zápasy proti Liberci?

Určitě si vybavím Vitase (obránce Ondřeje Vitáska), který mě dvakrát poslal na mantinel, když jsem byl v Brně. A taky Dernyho (obránce Lukáše Dernera), kterého jsem na ledě nikdy neměl rád. No a Vlašáka (útočníka Jaroslava Vlacha), který mi ji jednou skoro napálil... Takže asi tak. Samozřejmě proti Liberci bylo vždycky těžké hrát, protože výborně dodržuje svůj systém. Sledoval jsem je a oni i v play off pořád hrají to samé a pořád jim to vychází. Neviděl jsem jiný tým, který má tak jasně daný systém jako Liberec.

Několik sezon jste odehrál za Mladou Boleslav, která je velkým rivalem Liberce. Jak se těšíte na zápasy s ní?

Bude to pro mě trošku pikantní, to je fakt. Ale já jsem derby nikdy nebral nějak jinak než jiné zápasy. Fanoušci to asi prožívají jinak, ale já ke každému zápasu přistupuju stejně.

Jaký si pro sezonu v Liberci kladete cíl?

Čtyřicet gólů a třicet nahrávek. Ale ne, vážně. Chci co nejvíc pomoct týmu. Bílým Tygrům párkrát chyběl krůček k titulu, tak bych byl rád, kdybych byl přínosem k tomu, aby se to konečně povedlo. Určitě bych chtěl zvednout nad hlavu extraligový pohár. Tím samozřejmě neříkám, že ho vyhrajeme, ale chci tomu pomoct.