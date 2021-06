Nemůžeme být bez ledu. Liberec je od začátku přípravy na bruslích

„Jsem přesvědčený, že jako plavci nejsou tři měsíce bez vody a fotbalisti bez trávy, tak my hokejisti nemůžeme být bez ledu. Je to naše přirozené prostředí, a když je ta možnost, je potřeba ji využívat,“ říká liberecký trenér a sportovní ředitel Patrik Augusta.

„Ještě před třemi lety se na to hráči dívali jinak než teď. Už nejde o to, že si člověk chce od ledu odpočinout, ale naopak se chce cítit komfortně celý rok a výpadky byly v minulé sezoně velké.“

Bílí Tygři to v uplynulé sezoně extraligy dotáhli až do finále, kde padli s Třincem. Hráli až do konce dubna a po měsíční pauze se zase sešli k první fázi přípravy. Ta potrvá celkem šest týdnů a znovu ji má na starosti kondiční trenér Aleš Pařez.

Posilovnu Bílí Tygři střídají s pobytem na ledě zhruba třikrát týdně. „Dva tréninky na ledě jsou dobrovolné, jeden týmový. Máme některé hráče na individuální přípravě s vlastními kondičními trenéry, ale jednou týdně se sejdeme v Liberci a jako celé mužstvo si zatrénujeme,“ přiblížil Augusta.

V minulých letech se liberečtí hokejisté dostali během suché přípravy na led jen jednou týdně a museli za ním jezdit do Prahy. Teď ho mají ve vlastní aréně. Vděčí za to hlavně sezoně poznamenané koronavirem, během které mládežnické týmy nemohly trénovat na ledě, maximálně v zimě v mrazu na rybníku. Teď jim to klub chce vynahradit.

Led funguje nejen v hlavní hale, ale také ve staré Svijanské aréně, která je i v červnu netradičně v obsazená od rána do večera. „Jako organizace se teď snažíme, aby co nejvíc hráčů mohlo sportovat,“ vysvětlil Augusta.

Tým Bílých Tygrů Liberec prošel po minulé stříbrné sezoně značnou obměnou, nejcitelnější byly ztráty elitních útočníků Radana Lence a Michala Bulíře a obránce Ronalda Knota. Přišla však pětice hráčů včetně mistra světa Jakuba Klepiše, navíc se vrací uzdravení Tomáš Filippi a Ladislav Šmíd.

„Mužstvo už máme poskládané, máme dvanáct útočníků, devět obránců a dva gólmany. Na pozici obránců máme tým velice dobře doplněný. V tuhle chvíli hledáme ještě jednoho top útočníka,“ uvedl liberecký kouč a sportovní ředitel.

Bílí Tygři budou trénovat do začátku července, pak dostanou dovolenou a po ní bude následovat další fáze přípravy, během níž už budou na ledě denně. Ve druhé části léta přijdou na řadu přátelské zápasy s Hradcem, Pardubicemi a Kladnem, ve hře je i účast na zahraničním turnaji. Do extraligy vstoupí Liberec 10. září domácím utkáním proti Hradci.