Letní příprava libereckých hokejistů začíná „letmým startem“

Část libereckých hráčů je aktuálně na mistrovství světa v Lotyšsku, jiným skončila sezona před měsícem po prohraném finále s Třincem, další nebyli na ledě už od 10. března.

„Sladit tréninkový plán všech hráčů letos nebylo úplně snadné,“ říká trenér Patrik Augusta. „Máme tu hráče, kteří trénují individuálně, pak zase mladíky, kteří nebyli během play off tolik vytížení. Honzovi Ordošovi s Markem Zacharem naopak skončila sezona dříve. Samostatnou skupinou jsou pak reprezentanti na právě probíhajícím mistrovství světa. Proto dochází k letmému startu letní přípravy.“

V pondělí se Augustovi hlásilo jen 12 hráčů především z řad těch mladších. Doplnili je dva zkušení kolegové: obránce Lukáš Derner a brankář Jaroslav Pavelka, kteří se přidali dobrovolně. Na tréninku se objevili i dva navrátilci do týmu, útočníci Jan Ordoš s Markem Zacharem. První odehrál minulou sezonu ve švédském Oskarshammu, druhý působil na hostování v Hradci Králové. „Nebyl jsem na ledě měsíc a půl, takže mě bolí chodidla z bruslí, ale jinak v pohodě,“ usmíval se po včerejším tréninku Ordoš.

Individuální tréninkový program zatím mají ostřílení útočníci Michal Birner, Petr Jelínek, Tomáš Filippi, Jaroslav Vlach či nová posila Jakub Klepiš. V pondělí 31. května se však bude trenérům hlásit kompletní mužstvo, samozřejmě s výjimkou reprezentantů, kteří jsou na světovém šampionátu v Rize.

V českém národním týmu mají Bílí Tygři brankáře Petra Kváču, útočníky Radana Lence a Adama Musila a obránce Ondřeje Vitáska. Toho však vyřadila ze hry dvě zlomená žebra z úvodního zápasu proti Rusku. „Nemůžu se pořádně nadechnout. Tlumím to prášky, které beru ráno a večer, i tak ale nemůžu normálně fungovat,“ řekl Vitásek, který Rigu opouští. Liberec má zastoupení i ve slovenské reprezentaci, jejíž součástí je útočná posila severočeského týmu Martin Faško-Rudáš.

„Suchou“ přípravu má v Liberci jako každoročně na povel kondiční trenér Aleš Pařez. Vůbec poprvé budou mít hráči během celého období přímo v Liberci k dispozici ledovou plochu. „Aktuálně máme led ve Svijanské aréně, kde trénují naši mládežníci. Od příštího týdne by měla být ledová plocha připravená i v aréně,“ uvedl klubový mluvčí Martin Kadlec.

První část přípravy bude pod Ještědem pokračovat do konce června, poté hokejisté dostanou tři týdny volna. Léto jim zpestří přípravné zápasy s Hradcem, Pardubicemi či Kladnem. V jednání je také start na některém zahraničním turnaji, který by měl být náhradou Ligy mistrů, do níž letos Liberečtí nepostoupili.