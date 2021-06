Těšil jsem se na srandu v české kabině, říká Ordoš po návratu do Liberce

„Když jsem loni odcházel, dohodli jsme se, že když o mě bude zájem, budu se vracet do Liberce. Jiné nabídky jsem proto ani neřešil,“ říká čtyřiadvacetiletý hráč, kterého s Bílými Tygry čeká už šestá extraligová sezona, hned ta první 2015/16 přitom byla mistrovská.



Jak hodnotíte svůj rok ve švédském Oskarshamnu?

Pro mě to byla obrovská zkušenost, byl jsem poprvé v zahraničí, vyzkoušel si švédskou soutěž. Samozřejmě to mohlo dopadnout líp. Začátek byl velice slušný, sedlo nám to jako týmu, s reprezentací jsem si zahrál na turnaji Karjala. Od té doby ale bohužel moje i týmové výkony šly dolů a nebylo to pak úplně ideální. Klub přivedl nové hráče, můj čas na ledě se snižoval, ale naštěstí jsme se alespoň zachránili. Ale jak říkám, jsem za tu zkušenost rád a věřím, že mi pomůže do další kariéry.



Takže své angažmá ve Švédsku berete jako nepovedené?

Nehodnotím to úplně negativně. Konec sice nebyl ideální, ale na začátku jsem ukázal, že hokej hrát umím a že můžu hrát i zahraniční ligu. Neberu to jako tragédii, ale jako normální sezonu. Teď jsem zpátky v Liberci a věřím, že jsem zkušenější, a chci pomoct Tygrům k co nejlepšímu umístění.

Jan Ordoš Hokejový útočník, 24 let. Narodil se v Ústí nad Labem, ale v mládežnickém věku pevně spojil svůj osud s Libercem. Už v 16 letech hrál za starší dorost, dostal se i do reprezentace. V osmnácti začal hrát dospělý hokej za farmářské Benátky nad Jizerou a o rok později naskočil do týmu Bílých Tygrů, s nímž to dotáhl až k mistrovskému titulu. V historické sezoně pro Liberec nasbíral celkem 22 startů. V další sezoně už si vydobyl pevné místo v sestavě a v dubnu 2018 debutoval v reprezentačním dresu. Před minulou sezonou zamířil na svou první zahraniční štaci do švédského Oskarshamnu, teď je zpátky v Liberci.

Je švédská liga hodně odlišná od té české?

Určitě. Hráči jsou na tom fyzicky výborně a dokážou dělat věci ve větší rychlosti. V tom byl největší rozdíl. S Oskarshamnem jsme skončili jedenáctí a většina soupeřů nás přehrávala. To pro mě byla další změna. S Libercem jsme většinu zápasů byli na puku a dominovali jsme, kdežto tady jsme spíš bránili a hráli úplně jiný systém.

Byla pro vás sezona ve Švédsku o to těžší, že se odehrála v době pandemie?

Ve Švédsku to ze začátku vypadalo, že ani žádný covid není, tedy kromě toho, že na stadion nechodili lidi. V listopadu tým dostal koronu, pak přišla série prohraných zápasů, takže nás to celkem ovlivnilo. V únoru jsem covid zase dostal já, když už ho ostatní měli za sebou, a to byl asi poslední hřebíček do mého angažmá. Spousta týmů měla podobné problémy a liga se na rozdíl od té české hodně natahovala. Mrzí mě, že jsem v prvním roce v zahraničí nezažil atmosféru plných stadionů. Byl jsem ve Švédsku sám, bylo to i těžké na hlavu, ale myslím si, že mě to psychicky posílilo.

Hodně se mluvilo o liberální švédské cestě v přístupu k pandemii. Jak jste opatření vnímal v běžném životě?

Byly otevřené restaurace a roušky jste viděli na ulici jen málo. Všechno bylo víceméně na zodpovědnosti občanů. Když jste šli do obchodu, všichni si drželi odstup. Rozdíl oproti Česku byl patrný: tady se zastavil život, ale tam v podstatě všechno běželo, jen kulturní akce se zastavily.

Mohl jste ve Švédsku zůstat?

V Oskarshamnu určitě ne. Musel bych čekat na nějaké nabídky. Chtěl jsem se vrátit do Česka. Chci udělat dobrou sezonu, pomoct Bílým Tygrům a myslím si, že cesta do zahraničí pro mě v budoucnosti nemusí být zavřená.

Názor trenéra Patrika Augusty „Ordyho nemusím našim fanouškům představovat. Jsme rádi, že když se Tygři vrací z ciziny domů, chtějí opět bojovat za Liberec. Honza je poctivý a pracovitý hokejista, který má tah na branku. Je zvyklý pracovat pro tým a nebojí se jít do tvrdých soubojů před brankou i u mantinelu. Věříme, že ho zahraniční angažmá a mezinárodní zápasy v reprezentaci inspirovaly a motivovaly na sobě dál pracovat.“

Jak vypadá vaše letní příprava?

Trénuju individuálně, ale většinou jsem tady v Liberci. S týmem budu pravidelně chodit na led. Po skončení minulé sezony jsem nestál na bruslích osm týdnů a velice vítám, že po tak dlouhé době můžu v přípravě na led.

Jak vnímáte změny v libereckém týmu, který opustily opory Bulíř, Lenc nebo Knot?

Změny tady v Liberci probíhají každý rok, ale jádro týmu zůstává prakticky stejné. Věřím, že všichni uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní. Já osobně bych chtěl navázat na výkony z úvodu minulé sezony.

Na co jste se před návratem pod Ještěd těšil nejvíc?

Na českou srandu, tu jsem celou minulou sezonu postrádal. Česká kabina je specifická a těšil jsem se na ni opravdu hodně.