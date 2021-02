Filippi fandí libereckým Tygrům na dálku, svůj návrat nevyloučil

„Pro každého hráče je utrpení, když může na zápasy svého týmu jen koukat. Nedá se ale nic dělat, takový je hokejový život, nezbývá mi než fandit klukům jen na dálku,“ řekl osmadvacetiletý útočník v televizním rozhovoru během středečního šlágru 45. kola extraligy mezi domácím Libercem a Spartou.



Jeho spoluhráči nakonec atraktivní bitvu prohráli vysoko 2:5, jinak se však Filippimu dívá na snažení Bílých Tygrů dobře. Poslední zápas odehrál 15. prosince a od té doby jeho tým zvládl porci 21 utkání se skvělou bilancí 16 vítězství a 5 proher.

Ze hry Filippiho vyřadily vleklé potíže s páteří. Konzervativní léčba byla neúčinná, a tak koncem ledna přišla na řadu operace v liberecké nemocnici. Trable se zády šikovného útočníka nepřepadly poprvé, s přestávkami ho trápily už od roku 2016.

V ročníku 2017/18 byly dokonce důvodem Filippiho konce v Magnitogorsku, kdy se po rehabilitaci v závěru sezony připojil k Bílým Tygrům a pomohl jim do čtvrtfinále play off.

Teď se útočník rozhodl řešit zdravotní problémy radikálně. Operace dopadla dobře, rehabilitace jde podle plánu. Pokud by vše dál probíhalo tímto směrem, nedá se vyloučit, že by mohl Liberci pomoci ještě v letošním play off.

„Nebudu na nic spěchat, samozřejmě nechci, aby se mi zranění vrátilo. Ale zase když budu v pořádku, nebudu sedět doma a koukat se na hokej jen v televizi. Všechno jde zatím podle plánu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ ponechal libereckým fanouškům naději na svůj brzký návrat.

Zkušenému harcovníkovi, který v minulých sezonách pravidelně reprezentoval Českou republiku, dělá velkou radost, že při jeho absenci na ledě se prosazují jiní liberečtí hráči. „Někteří vyrostli, díky našim zraněním dostali větší prostor ve hře a zaslouženě ho využili. Třeba Jarda Vlach má životní sezonu, na to se mi krásně kouká,“ připomněl výkony bývalého bitkaře, který se překvapivě vyšvihl mezi nejproduktivnější hokejisty Bílých Tygrů.

Tomáš Filippi je rodákem z Rychnova nad Kněžnou. Už v žákovském věku však zamířil pod Ještěd, kde prošel mládežnickými týmy přes kanadskou juniorku až do áčka. Po třech úspěšných sezonách pak zamířil do ruského Magnitogorsku, s nímž v roce 2016 vybojoval Gagarinův pohár. V rámci KHL pak hrál i za Chabarovsk a v minulém ročníku znovu krátce za Magnitogorsk.

Mezitím se několikrát vrátil do Liberce, naposledy před aktuální sezonou. „Jsme rádi, že v rámci české extraligy jsou Bílí Tygři pro Tomáše jedinou volbou. Tomáš je dnes pro náš A-tým jednou z vůdčích osobností, které určují jeho kvalitu. Jeho vztahu ke klubu si velmi vážíme,“ řekl při jeho posledním návratu generální manažer libereckého klubu Ctibor Jech.

Filippi má celkem na kontě 44 zápasů za reprezentaci, 221 startů v KHL a 263 zápasů za Bílé Tygry. „Nikdy jsem neřešil v Čechách jinou variantu než Liberec. Vždycky jsme si vyšli vstříc: když jsem odcházel, pustili mě, a když jsem se vracel, vzali mě zpátky. Liberecká organizace funguje parádně, kostra týmu se víceméně nemění a vždycky se jen doplní o pár hráčů. Zdravé jádro zůstává pohromadě, a proto to tak funguje,“ uvedl Filippi.

Pro Liberec je důležité skončit v základní části do čtvrtého místa, aby si zajistil přímý postup do play off. „Kolem čtvrtého místa je to strašně nahuštěné, počítá se každý bod a já doufám, že to dokážeme a třeba se ještě posuneme o malinko výš,“ říká zkušený centr.

Jestli u toho bude v play off osobně, nebo se bude dál dívat na Bílé Tygry jen v televizi, zatím neví ani on sám.