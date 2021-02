ONLINE: Sparta hostí Olomouc, Vítkovice hrají v Mladé Boleslavi

V Karlových Varech dojde na poslední západočeské derby v základní části, přijede Plzeň. Dosud byly oba celky v sezoně stoprocentní na domácím ledě a hráči Energie by to rádi potvrdili. „Důležité pro nás je, že pokud budeme pokračovat v takových výkonech jako minule proti Kometě a udržíme osmičku, tak by nám začínalo play off doma, což bychom chtěli,“ řekl útočník Martin Kohout.



Indiáni moc touží po odčinění nešťastné porážky v Třinci. „Blíží se konec základní části, rveme se o čtyřku a potřebujeme každý bod. Už chceme mimo své mantinely uspět,“ zdůraznil obránce David Kvasnička, jehož tým vyšel venku naprázdno čtyřikrát za sebou.

Litvínov si vyzkoušel postupně všechny tři způsoby těsných porážek o gól. V Mladé Boleslavi neuspěl v nájezdech, doma podlehl Liberci gólem v prodloužení a naposledy 3:4 v základní době na ledě Olomouce. „Všechny inkasované góly vyplývaly z malého důrazu,“ popsal důvod kouč Vladimír Országh, jehož tým narazí na Hradec Králové.

Ten je stále těsně za první čtyřkou, která je jeho cílem. „Litvínov je specifický nevyzpytatelný tým s tahouny Hüblem a Lukešem, jež stále dokazují svou sílu v ofenzivě. Jejich hra se obvykle hůře čte, protože hrají jinak než ostatní týmy, nemají vybroušený systém. S novým trenérem, kterého dobře znám, je to ale protiklad, Vlado Országh hodně bazíruje na systému a týmovosti,“ podotkl obránce Dominik Graňák.

Kometa si z malého tripu po jižních a západních Čechách přivezla před zápasem se Zlínem čtyři body. „Mohlo jich být i víc, kdybychom neprohospodařili začátek zápasu ve Varech. Musíme zlepšit koncentraci od úvodních minut. Berani udělali oproti předchozím zápasům s námi kus práce a zlepšují se,“ připomněl asistent trenéra Jan Zachrla.

Pro Zlín byla výhra nad Mladou Boleslaví po šesti prohrách jako polití živou vodou. „Rádi bychom v Brně pokračovali ve výkonu jako proti ‚Bolce‘. Výborně nám fungovala obrana a ta bude základem i pro náš případný úspěch v Brně,“ řekl zlínský trenér Robert Svoboda.

Třetí Mladou Boleslav čeká duel s Vítkovicemi a pokud udrží trend z této sezony, podruhé za sebou naprázdno nevyjde. Ostravané v posledních čtyřech kolech nasbírali devět bodů a díky tomu zůstávají ve hře o první osmičku. Přestože favoritem budou domácí, Vítkovice obě vzájemné partie v sezoně vyhrály. „Další zápas v rychlém sledu, velmi kvalitní soupeř, ale chceme bodovat. Věřím, že budeme správně nastavení a porveme se o další body,“ řekl trenér Miloš Holaň, který nemá k dispozici dlouhodobě zraněného kapitána Poláka.

Poslední České Budějovice přivítají čtvrtý Liberec a čelí hrozbě, že ztratí definitivně i teoretickou šanci na účast v předkole play off, pokud jejich ztráta na dvanáctou Olomouc naroste před nedělí na 21 či 22 bodů.