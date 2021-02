Pardubický Zohorna: Přesilovky trénujeme. Takoví frajeři zase nejsme

„Jsme rádi, že to takhle vypadá, ale hodně to trénujeme. Nejsme zase takoví frajeři, abychom mohli přesilovky hrát bez nácviku,“ usmívá se útočník Dynama Tomáš Zohorna. Hlavním úkolem při početních výhodách je, zdá se, hledat dobrou pozici pro Anthonyho Camaru či Andreje Kosticyna, oba se prosadili v posledním zápase Pardubic proti Hradci. Kosticyn vypálil po Mikušově přihrávce z pravého křídla takovou raketu, že Mazanec měl nárok prohlédnout si ji až na videu po utkání. A možná ještě zpomaleně.

„Máme připravených víc věcí, ale když se těmhle dvěma otevře pozice, tak se snažíme nahrát jim na střelu. Že bychom to však hráli jen na ně, to zase ne,“ říká Zohorna.

Přesilovky Dynama v probíhající sezoně Celkem: 144 Góly v přesilovce: 29 Úspěšnost: 20,14 % Počet střel v přesilovce: 186 Čas strávený v přesilovce: 238:38

Sám byl v derby u dvou gólů, elitní formace zaznamenala dohromady pět bodů a zařídila výhru 4:3, i když to s domácími na začátku nevypadalo moc dobře. Pryč jsou ovšem časy, kdy hokejisté Dynama prohrávají v šesté minutě 0:2 (jako právě s Hradcem) a prakticky mizí z ledu. Mountfieldu na vítězství nestačilo ani druhé vedení 3:2 v polovině zápasu.



V jeho zbytku totiž Pardubice otočily a porazily i posledního soupeře, který jim ještě chyběl ve výčtu úspěšných vzájemných zápasů s týmy napříč celou extraligou. „Klasické derby s hodně osobními souboji a emocemi. Malinko nám utekl začátek, ale dokázali jsme se do utkání vrátit,“ těší trenéra Dynama Richarda Krále. „Skvěle nám zahrála první lajna, kluci makali a nakonec se štěstí přiklonilo k nám. Šli jsme mu naproti, jsme spokojeni. Tři body z takového zápasu jsou skvělé,“ dodává.

Dynamo tak stále živí naději na umístění v první čtyřce, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále letošního play off. Ze sedmé pozice na něj Východočeši ztrácí pět bodů, výhrou nad Hradcem se mu hodně přiblížili, ale na žádné juchání není čas. Už dnes totiž do Pardubic přijede druhý Třinec, daleko silnější tým, než kterým byl Hradec Králové. „V derby jsme potřebovali uspět, podařilo se nám to. Teď už ale přemýšlíme o dalším soupeři,“ ujišťuje Zohorna.



Oceláři zvítězili v posledních dvou zápasech a na vedoucí Spartu Praha (96) ztrácí jen dva body. Jejich motivace v Pardubicích bude veliká. Nejen kvůli tomu, že v brankovišti bude stát buď Kacetl, nebo Štěpánek. Brankáři, kteří zde oba ještě nedávno společně působili.