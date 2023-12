Útočník Filippi podepsal s hokejovým Libercem novou tříletou smlouvu

„Tomáš si svými výkony od začátku sezony řekl o dlouhodobý kontrakt. Tímto podpisem jsme získali lídra na další tři sezony. Doufám, že přispěje produktivitou k týmovému úspěchu a že vedle něj vyrostou další mladí hráči,“ uvedl trenér Filip Pešán.

Jedenatřicetiletý Filippi je libereckým odchovancem, do klubu se vrátil v roce 2020 z Magnitogorsku. Útočník, který je nyní součástí reprezentace pro Švýcarské hry, v sezoně odehrál za Tygry 28 zápasů, ve kterých vstřelil 12 branek a přidal 20 asistencí. V extralize odehrál celkem 407 utkání s bilancí 118 gólů a 174 asistencí.

„Pro mě byla priorita zůstat doma. Jsem rád, že jsem podepsal na takhle dlouhou dobu,“ řekl Filippi, který Liberci pomohl dvakrát k postupu do finále play off a zisku stříbrných medailí. V roce 2016 získal s Magnitogorskem Gagarinův pohár za triumf v play off KHL.