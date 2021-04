„Jsme strašně rádi, že jsme ve finále, i když jsme věřili, že rozhodneme dřív. Vedli jsme 3:0 a trošku jsme to zdramatizovali, ale tým šlapal, koncentroval se a předvedl parádní výkon,“ radoval se střelec prvního libereckého gólu Ondřej Vitásek. „Semkli jsme se, jeli jsme celých šedesát minut za vítězstvím a zvládli jsme to.“



Po třech výhrách v řadě měla být Sparta psychicky na koni, Liberec naopak dole. V sedmém souboji se to však vůbec nepotvrdilo. Bílí Tygři teprve podruhé v sérii dokázali vstřelit úvodní gól utkání. V 8. minutě obránce Vitásek dostal přihrávku do jízdy od Jelínka a najížděl zleva sám na bránu. Zvolil střelu pod horní víko, za kterou se brankář Machovský jen ohlédl.

„Když cítím možnost, tak podpořím útok. Plácl jsem do puku a konečně jsme dali první gól. Tím jsme se uklidnili a pak jsme zápas víceméně dirigovali,“ řekl Vitásek.



Ve druhé části se Bílým Tygrům podařilo odskočit do dvougólového vedení. Najman založil útočnou akci, vyměnil si puk s Jelínkem a pak jeho přesnou přihrávku mezi nohama obránce tečoval za záda Machovského. „Jelen mě parádně viděl a mně stačilo jen dotknout se puku a naštěstí to tam zapadlo,“ popsal dvacetiletý talent Adam Najman, kterého pro rozhodující duel trenéři přeřadili do třetího útoku právě ke zkušenému kapitánu Jelínkovi.

Sparta však po pouhých 46 vteřinách třetí třetiny dokázala snížit poté, co Řepík zametl odražený puk přesně k tyči. Domácí tým se rval o vyrovnání, Liberec však statečně vzdoroval a těsnou výhru a postup do finále už si nenechal ukrást.

„Psychická výhoda byla celou dobu na naší straně. Tlak byl spíš na Spartě. Dotáhli nás na 3:3, hráli doma a mysleli si, že to mají hotové, ale neměli,“ řekl útočník Petr Jelínek, který byl včera u obou libereckých gólů. „V poslední třetině jsme sice měli trošku nervozitu na hokejkách, ale zvládli jsme to.“



„Byla to vynikající série proti nejlepšímu týmu základní části. Viděli jsme kvalitní hokej v každém utkání. Rozhodovaly maličkosti, třikrát se hrálo prodloužení, jediná kaňka je, že to nemohli vidět diváci v arénách,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

„Když jsme ztratili vedení 3:0 na zápasy, bylo to těžké, ale každý hokejista si bude sedmý zápas pamatovat do konce kariéry a možná i života. Od první do poslední minuty rozhodujícího utkání jsme podali velice koncentrovaný výkon, předvedli jsme dobrou defenzivní hru podpořenou gólmanem. Hráči zaslouží obrovský respekt a gratulaci.“

Na Spartě po sedmém zápase zavládl obrovský smutek. „Zklamání je velké, semifinále jsme bohužel prohráli v prvních dvou zápasech a v první polovině toho posledního,“ litoval nejlepší hráč Sparty Michal Řepík. „Nebylo jednoduché dotahovat sérii ze stavu 0:3, klobouk dolů, že jsme to dokázali. Kdybychom hráli od začátku tak jako v posledních zápasech, třeba to mohlo být jiné. Ale to jsou jen kdyby.“

V týmu Liberce se naopak chystaly oslavy, i když s rozumem. V neděli už startuje finále, v době uzávěrky této strany ještě nebylo jasné, jestli Tygři půjdou na Třinec, nebo Mladou Boleslav. „Dáme si pár piv a připravíme se na neděli,“ plánoval Jelínek.