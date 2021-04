Jelínek, nedoceněná opora Liberce: Dám si čtyři piva a jdeme na finále

Jelínek tím sparťany přiváděl doslova k šílenství a zmaru. Neodbytný bojovník sveřepě makal, vyhrával buly a ještě vymýšlel akce. A přestože vede jako centr v pořadí až třetí formaci, pro Bílé Tygry patří mezi nejplatnější hráče.

„Teď máme pár dnů na to, abychom se dali dohromady a v neděli jdeme na to,“ pravil po utkání klidným hlasem v narážce na finálovou sérii s Třincem. Sedmatřicetiletý útočník jich už pár zažil v minulosti a právě zkušenosti jsou na jeho hře hodně vidět. Nejančí, vždy ví, co dělat.

A proto nepřekvapí, že před rozhodujícím sedmým semifinále nebyl v křeči, byť Liberec přišel v sérii se Spartou o vedení 3:0. „Nijak jsem to neprožíval, já noviny moc nečtu, soustředil jsem se jen na zápas,“ prohodí. Ale vzápětí uzná: „Pro nás bylo samozřejmě extra důležité, že jsme se v takovém zápase dostali do vedení. Pohoda pak jde hodně nahoru.“

Na vedoucím gólu měl zásluhu, protože v osmé minutě to byl právě on, kdo křížnou příhrávkou do jízdy našel na levém křídle volného Vitáska, jenž zakončil přesnou střelou pod horní tyčku.

Liberec tím jen potvrdil dobrý vstup do utkání, dvě třetiny působil živěji, odhodlaněji, ladněji. Ve 33. minutě Jelínek opět se stoickým klidem vyřešil zajímavou situaci: v přečíslení tří na dva nastřelil puk před bránu na teč Najmanovi, který ji provedl dokonale.

„Nervózní byl snad jen začátek třetí třetiny, kdy Sparta snížila. Byly tam pasáže, kdy to bylo vypjatější, ale to se v takových zápasech stává,“ pravil centr, kterému se ve vysočanské hale hraje dobře. „Vyhovuje mi to tu, taky jsme tu vyhráli třikrát. Asi to bude tím, že jsem tu prožil nějaké roky ve Slavii.“



A ač Jelínek vypadá vždy nad věcí, oslavu postupu si po zápase pochopitelně ujít nenechal - odměna za tvrdou práci musí přijít. „Dám si pár piv,“ plánoval. „Kolik? Maximálně čtyři a půjdu spát. Na žádné velké slavení to není, protože v neděli je finále. Osobně jsem rád, že na něj nečekáme a je fajn, že my i Třinec jsme na tom stejně, protože jsme odehráli stejný počet zápasů.“