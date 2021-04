Řepík: Bronzová medaile? Pro mě nic neznamená. Ať Liberec vyhraje titul

Budete mu teď fandit, když už vás vyřadil?

Když jsme se zdravili na konci zápasu, tak jsem jim přál hodně štěstí. Když už nás vyřadili, tak ať to celý vyhrajou. Mám Liberec rád. Nevím, jestli budu sedět u každého zápasu, ale když bude čas, tak se na finále podívám.

Je pro vás aspoň malou útěchou bronzová medaile?

Uf. Já ani nevěděl, že se dávají bronzové medaile. Jsem spíš rád, že jsme zvládli základní část a dostali se do Champions League - tedy jestli se bude hrát. Pro mě bronzová medaile nic moc neznamená.

Co semifinále s Libercem rozhodlo?

Prohráli jsme si ho sami v prvních dvou zápasech doma. A pak v první půlce sedmého zápasu, která vypadala přesně jako ty první dva. Na Liberec to prostě nestačilo, má dobrý tým a zkušené hráče, kteří si podobné situace zažili za poslední léta hodněkrát.

Stálo hodně fyzických a psychických sil vyrovnat sérii ze stavu 0:3?

Nevím, to je otázka na každého. Já jsem se cítil celkem v pohodě. Na druhou stranu klobouk dolů před náma, že jsme to dokázali a vrátili se do hry. Jak jsme hráli ty tři zápasy, tak jsme měli hrát od začátku. Asi by to pak vypadalo jinak, ale to už je bohužel kdyby.

Jeden z klíčových aspektů byly vaše slabší přesilovky. Souhlasíte?

Moc se nám nedařily, pomohli jsme si jimi vlastně jen jednou v prodloužení. Ani nevím, kolik jsme jich celkově hráli a kolik jsme z nich dali gólů. Liberec byl v přesilovkách lepší než my.

Máte radost aspoň ze zisku Prezidentského poháru?

Základní část od nás byla výborná. Bohužel to není jako ve fotbale. Tady se jde do play off a tam chce každý vyhrát, je to jiná soutěž. První kolo jsme přešli celkem v pohodě, ale narazili jsme na těžkého soupeře. Přesto jsem na tým hrdý, že jsme to nezabalili. Bohužel jsme nezvládli poslední krok.

Až si pár dní odpočinete a zklamání odezní, budete připravený se připojit k reprezentaci? Pozvánka asi přijde...

Nevím. Je to těžké, manželku s dítětem mám v Kanadě. V téhle situaci, jaká je, to bude hodně těžké rozhodování.