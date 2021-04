Sparťan Polášek po vyřazení: Jsme blbci, Liberec nás rozebral jak školáky

Sparta zaslouží uznání, protože prohranou válku s Libercem dokázala ze stavu 0:3 na zápasy dotáhnout do rozhodujícího sedmého duelu. Jenže v něm selhala. A podle Poláška bylo klíčové, že mužstvo nezvládlo odehrát svůj standard v přesilovkách a oslabeních.

„Celou sezonu hrajeme skvěle, a pak přijde play off a my si to začneme komplikovat jako vocasové,“ nebral si zkušený obránce servítky.

Hořava: Nevím, nevím, na shledanou Jako první přišel po utkání do virtuální mix zóny sparťanský kouč Miloslav Hořava a zklamání z něj prýštilo. Doslova řekl: "Vypadli jsme, jsme vyřazený, víc k tomu nemám." Následovaly dvě otázky: Co rozhodlo? "Nevím." Jak chyběl potrestatný bek Němeček? "Nevím. Máte nějaké další otázky? Na shledanou."

Připravil se na vás Liberec tak dobře, nebo vám to nesedlo?

Jsme za úplný blbce, vypadalo to, jako bychom byli na přesilovce poprvé v životě. Oproti základní části, kdy jsme v téhle disciplíně byli nejlepší v lize to bylo jako nebe a dudy. Fakt strašný. Bylo to jako svatba a pohřeb.

A oslabení?

To jsme posrali úplně. Doteď nevím, co se při něm během série stalo. I v něm jsme byli nejlepší v lize, a najednou jdeme na Liberec, který nás rozebere jako školáky...

Byly to jediné klíčové momenty série?

Museli jste vidět, že jsme si to podělali sami. Prohrávali jsme 0:3, pak jsme z toho chtěli udělat zázrak. V sedmém zápase to bylo takové smíšené - nejdřív to vypadalo jako v prvních třech zápasech, pak jsme se nadechli. Ale bylo už pozdě. Na druhou stranu to byl super hokej, dokázali jsme se za téměř rozhodnutého stavu sebrat, tohle se od play off chce. Ale když si to zhodnotíme v kabině, tak měl být průběh jiný.

Bolí hodně slyšet vedle v kabině křepčící Liberec?

Hele, ono to bolí po každé sezoně, když se vypadne a je jedno, jestli je to čtvrtfinále nebo semifinále. To je jasný, že to bolí. Teď jde o to si tenhle pocit zapamatovat a vyhrabat ho příští rok v play off, aby nás to nakoplo.

Nechyběly vám v rozhodujícím zápase síly, které jste museli investovat do otáčení série?

Ne! Síly chybět nemohly. To fakt jako ne, protože jsme měli natrénováno, že jsem to ještě nezažil. O síle to prostě nebylo. Ale je pravda, že play off na nás dolehne trochu psychicky. Od třetího zápasu jsme museli jenom vyhrávat.