Proti poslednímu: hokejisté Liberce vyzvou Jágra a spol.

Bílí Tygři se dnes představí podruhé v novém ročníku doma. Ve 4. kole soutěže přivítají od 18 hodin poslední Kladno vedené hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem.

ONLINE: Liberec vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

„Bude to teprve čtvrtý zápas, takže jestli má teď někdo šest bodů a někdo žádný, na tom vůbec nezáleží. My počítáme s tím, že to bude válka, ale jsme na to připraveni,“ říká liberecký kapitán Petr Jelínek.

Hokejisté Liberce na úvod sezony udolali minulý pátek doma Hradec Králové 1:0, poté padli v Litvínově 2:3 po nájezdech a v úterý vyhráli v Karlových Varech 3:2, kde už vylepšili produktivitu. „Tři branky v jednom zápase ale taky nejsou úplně hodně. Pořád máme ve hře rezervy a určitě to nevypadá tak, jak bychom si představovali,“ krotí euforii útočník Jakub Klepiš, který dal ve Varech vítězný gól.

Klepiš je letní posilou Liberce a zatím se sehrává se spoluhráči. V útoku nastupuje s mladíky Adamem Najmanem a Martinem FaškemRudášem. „Věkem by to mohli být skoro i moji kluci,“ usmál se 37letý hokejista. „Oba jsou šikovní hráči a věřím, že před sebou mají slibnou kariéru. Je pravda, že v přípravě nám to šlo asi o trochu lépe než nyní, jsem ale přesvědčen, že najdeme společnou řeč.“

Liberec už dal šanci oběma brankářům: úvodní dvě utkání odchytal Petr Kváča, naposledy se do branky postavil Jaroslav Pavelka. „Patří mu pochvala za vynikající výkon,“ řekl po těsné výhře ve Varech liberecký kouč Patrik Augusta. Kladno uzavírá extraligovou tabulku s nulovým ziskem. Tým s hvězdnými hráči Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem trápí slabá produktivita, dal jen šest gólů. To je sice stejně jako Liberec, zatímco ten však inkasoval jen pětkrát, Kladno dostalo už 12 branek.

Současná opatření organizátorům umožňují do Home Credit Areny vpustit 5250 fanoušků, kteří se prokáží negativním testem nebo očkováním či proděláním onemocnění covid-19. Kapacitu lze navýšit o očkované či osoby po nemoci až na plnou kapacitu haly, která činí 7500 míst. První domácí zápas sezony sledovalo před týdnem z hlediště 4433 diváků.