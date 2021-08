Liberecký kouč si od Záborského slibuje zvýšení útočného potenciálu

„V Tomáši Záborském přivádíme do týmu špičkového útočníka, který má za sebou obrovské zkušenosti z top evropských soutěží, ale i ze zámoří,“ řekl liberecký trenér a také sportovní manažer Patrik Augusta. „Tomáš je skvělý střelec, který v průběhu své kariéry dozrál do role univerzálního útočníka se schopnostmi táhnout tým,“ dodal Augusta.

Odchovanec Trenčína odešel ze Slovenska už v juniorském věku a v zámoří se snažil prosadit do NHL. V roce 2006 jej v pátém kole draftovali New York Rangers, do elitní soutěže se ale nedostal. V roce 2009 se vrátil do Evropy a stal se jedním z nejproduktivnějších hráčů finské ligy. V dresu Ässätu Pori byl s 35 góly i nejlepším střelcem soutěže, po třech letech ale odešel do KHL a hrál za Omsk a Ufu.

Po dvou letech v Rusku se Záborský vrátil na sever Evropy a nastupoval za IFK Helsinky, švédské Brynäs, Tapparu Tampere a naposledy za celek SaiPa Lappeenranta. V poslední sezoně nasbíral v 53 zápasech 41 bodů za 15 branek a 26 asistencí. Ve Finsku strávil Záborský celkem dlouhých devět sezon.



„Poslední roky patří mezi nejlépe bodující hráče svého týmu a my si od něj slibujeme zvýšení útočného potenciálu. Tomáš do Liberce přichází také proto, že touží po týmovém úspěchu a já věřím, že dobře zapadne do naší organizace a pomůže nám na ledě i mimo něj,“ uvedl kouč Patrik Augusta. Šikovný útočník celkem za svého finského působení získal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, stříbro navíc má i ze švédské ligy v dresu Brynäs. Vytoužený titul mu ale zatím v cenné sbírce chybí. Zabojovat o něj chce teď v Liberci.

Tomáš Záborský má i zkušenosti ze slovenské reprezentace. Představil se na světovém šampionátu v roce 2013 a o rok později startoval i na olympijských hrách v Soči. Před třemi lety však oznámil, že za národní tým již hrát nebude.