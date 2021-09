Liberečtí hokejisté vstupují do extraligy. Znovu míří hodně vysoko

Trenér a sportovní manažer Bílých Tygrů Patrik Augusta si uvědomuje, že navázat na předchozí úspěchy nebude snadné. „Myslím si, že každý tým vstupuje do sezony s tím, že chce vyhrát a mít nějaký úspěch. Vlčáků je tam spousta a myslím si, že letos jich je více než obvykle. Nebude to jednoduchá soutěž,“ řekl Augusta.



Liberec - Hradec Pátek 18.00 online

Severočeský tým po minulé sezoně opustilo několik opor. Obránce Ronald Knot a útočník Radan Lenc odešli do Ruska, v rámci extraligy dres změnili Adam Musil nebo Michal Bulíř. Místo nich do Liberce přišli Jakub Klepiš, Jan Ordoš, Martin Faško-Rudáš nebo na konci srpna Tomáš Záborský.



„Všechny posily jsme brali z nějakého důvodu, nebylo to tahání z klobouku. Jsem spokojený s tím, jak mužstvo vypadá a jaké máme vazby. Nové hráče ani nebereme jako náhrady. Mužstvo se mění každý rok,“ uvedl jednapadesátiletý kouč.

Jan Ordoš oblékne opět liberecký dres.

Extraligu bude hrát netradičně patnáct týmů. „Bude to navýšení zápasů, ale je jedno, jestli je čtrnáct nebo patnáct týmů. Zápasy stejně nebudou mít extra pravidelný rytmus, protože haly jsou jinak vytěžované a některé zápasy se musí přeložit. Budou série, kdy se bude hrát hodně zápasů a poté bude zase volno,“ podotkl Augusta, který stojí na střídačce Liberce již od roku 2018 a začíná třetí sezonu jako hlavní kouč.

Bílí Tygři Liberec ZMĚNY V KÁDRU:

Přišli: Michal Ivan (obránce), T. J. Melancon (obránce; oba Zvolen/SR), Martin Faško-Rudáš (útočník; Banská Bystrica/SR), Jakub Klepiš (útočník; Kometa Brno), Jan Ordoš (útočník; IK Oskarshamn/Švéd.), Tomáš Záborský (útočník; SaiPa Lappeenranta/Fin.). Odešli: Tomáš Hanousek (obránce), Tomáš Havlín (obránce; oba Karlovy Vary), Michal Bulíř (útočník; Plzeň), Ronald Knot (obránce; Nižněkamsk/KHL), Radan Lenc (útočník; Chabarovsk/KHL), Adam Musil (útočník; Pardubice), Radovan Pavlík (útočník; Hradec Králové - návrat z hostování, nyní Kometa Brno), Jiří Průžek (útočník; Karlovy Vary).

Specifikem sezony bude i přímý sestup posledního mužstva. „Určitě se to projeví. Týmy, které budou dole, budou nervóznější a budeme svědky většího počtu hráčských rošád. Na týmy budou větší tlaky,“ předpokládá Augusta.



Zvláštní sezona čeká klíčového obránce Ladislava Šmída, který ohlásil poslední rok aktivní kariéry. „My budeme dělat všichni maximum pro to, aby sezona byla úspěšná. Nejen kvůli Láďovi, ale i kvůli sobě. Nemůžeme to ale brát jako velký balvan, který nás tíží. Aby to nebylo kontraproduktivní. Je fajn, že to oznámil, ale chceme uspět jako každý rok,“ prohlásil Augusta.

Liberec v přípravě odehrál jen šest zápasů, ve kterých se čtyřikrát radoval z vítězství. Hned na začátku ovládl rakouský turnaj Red Bulls Salute.

„Jsem rád, že jsme neměli žádné vážnější zranění a mohli jsme trénovat prakticky pořád v plném počtu,“ pochvaloval si Augusta.

Prvním soupeřem Liberce v novém extraligovém ročníku budou v pátek hráči Hradce Králové. „S Hradcem jsme hráli v přípravě, ale teď to bude úplně jiné utkání. Zahajovací zápas sezony je vždy specifický, navíc hrajeme doma,“ dodal Augusta.

Utkání Liberec - Hradec startuje v liberecké aréně v 18 hodin, za splnění určitých podmínek lze naplnit kapacitu hlediště na maximum.

„Je to super. Diváci dokáží hráče motivovat k lepším výkonům, na druhé straně hrát venku bez příznivců soupeře je zase vaše mírná výhoda. Má to své plusy i minusy, ale každý sportovec určitě chce vidět zaplněné tribuny. Doufám, že nás lidé budou moct chodit podporovat po celý rok,“ řekl útočník Tomáš Záborský, kterého Tygři přivedli jako velkou posilu.