Po sezoně skončím, chci být doma s dětmi, říká liberecký obránce Šmíd

Pětatřicetiletý lídr Bílých Tygrů Liberec je už sice po operaci krční páteře naprosto fit, k plánům na ukončení hráčské kariéry ho však vedou osobní důvody.

„Už jsem se rozhodl, že po téhle sezoně skončím. S hokejem to nemá nic společného. Dělám to kvůli dětem, které jsou pro mě nadevše,“ řekl liberecký odchovanec Ladislav Šmíd, který má na kontě bezmála šest stovek startů v NHL. Jeho tým vstoupí do extraligy v pátek doma proti celku Hradce Králové.



Je vaše rozhodnutí definitivní?

Pan Syrovátko (prezident libereckého klubu) mě před časem ukecal ještě na dva roky a tohle je ten druhý rok. Už tehdy jsem mu říkal, že na světě jsou důležitější věci než hokej. Děti mi chybí čím dá víc a čas s nimi se mi nevrátí. Nechci přijít o jejich nejhezčí roky. Malý začíná hrát hokej, malá zase tancovat. Chci být s nimi.

Bude pro vás nadcházející sezona speciální, když víte, že je poslední?

Snažím se nad tím moc nepřemýšlet. Ale je to těžké. Teď jsme měli autogramiádu a každý druhý fanoušek mi to předhazoval. Není to rozhodnutí, které jsem udělal ze dne na den, zrálo to ve mně už delší dobu. Doufám, že mě děti ještě uvidí hrát, až sem přiletí, a příští rok se budu stěhovat zpátky do Kanady. Ale tahle sezona bude o tom, že chceme uspět jako tým, a já doufám, že budu jedním z důležitých článků, který k tomu úspěchu napomůže.

Jak jste prožíval dlouhou přípravu, kterou jste měl po zimní operaci páteře?

Bylo to dlouhých sedm měsíců. Specifické bylo, že když jsem přiletěl do Kanady, tady v Čechách se zrovna všechno otvíralo, a tam se kvůli covidu zase všechno zavíralo. Neměl jsem přístup do posilovny, a tak jsem musel trénovat jak opičák, lézt doma po garáži a dělat shyby na traverzách. Kdyby to někdo viděl, bude se mi smát. Ale udělal bych cokoli proto, abych byl připravený.

Jak jste na tom teď fyzicky?

Docela dobře. I když vzhledem k věku už to není sranda, když to přeženu v posilovně nebo na ledě. Ale připravený jsem kvalitně a na sezonu se moc těším.

I na to, že může zase být plná hala diváků?

Zaplaťpánbůh. Bez fanoušků je to poloviční sport. Celá extraliga se na to těší. Doufám, že diváci budou moct chodit celou sezonu, ale tohle neovlivníme.

V minulých sezonách jste byl nejvytěžovanější hráč extraligy. Plánujete trávit na ledě znovu přes půl hodiny na zápas?

Nevím, ani nechci. Liberecká defenziva je dobře poskládaná. Doufám, že co nejvíc budeme točit tři obrany, abychom měli na konci sezony co nejvíc sil. V loňském finále se ukázalo, že Třinec měl širší kádr než my, i když kluci zvládli play off znamenitě. Tenhle rok je naše sestava trochu početnější a věřím, že nám to pomůže. Máme ohromně zkušený tým, snad do sezony vykročíme pozitivně.