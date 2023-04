Průvan v Kometě: loučí se legendy, v hledáčku uvízl i finský veterán Aaltonen

Ostřílený Fin Juhamatti Aaltonen má 37 let, patří mu zlato z mistrovství světa, bronz z olympiády a tři finské tituly. Poslední sezonu byl kapitánem v tamním Jukuritu, kde hrál i syn majitele brněnského celku Libor Zábranský mladší.

Za Jukurit nastřílel Aaltonen 10 gólů a přidal 24 asistencí, ale také zaknihoval dvacet záporných bodů v hodnocení plus/minus.

Specializovaný server Eliteprospects.com u jeho jména v kolonce Spekulace uvádí potenciální odchod do Česka, kde by Aaltonen měl zakotvit v Kometě.

Finský útočník Juhamatti Aaltonen (v modrém) se snaží prosadit před českou brankou, brání ho Radko Gudas.

V Brně nechtějí změny v kádru, které nakonec mohou vyústit v pořádný průvan, před jejich oficiálním zveřejněním jakkoliv komentovat.

„Doufám, že změn nebude moc. Když se povede nahradit Luboše Horkého (odchází do finského Lahti) a přivede se jeden centr, plus nastane nějaká obměna v zadních řadách, tak to bude tak akorát,“ uvažoval v mezidobí po sezoně Patrik Martinec, trenér Komety.

Podle všeho ale bude obměna daleko výraznější. Již dříve se s brněnskou kabinou rozloučil zkušený obránce Michal Gulaši a zamířil do Českých Budějovic, Luboš Horký našel zahraniční angažmá ve Finsku, kam se vrací také Radek Koblížek. Do zámoří zřejmě po draftu do NHL zamíří talentovaný mládenec Eduard Šalé. Pokračovat nebudou ani finský centr Kim Strömberg a nebo další z obránců Marek Hrbas

Deník Sport na konci týdne přinesl informaci, že do Třince se po roce v Brně vrací obránce Tomáš Kundrátek, usilující v reprezentačním kempu o nominaci na mistrovství světa. V sobotu nebyl pro zápas českého výběru s Rakouskem a proto nebyl ani k dispozici pro média, aby mohl zvěst komentovat.

Pokud by se potvrdila, vznikla by mezi Brnem a Třincem zajímavá linka. Již déle se má za to, že ze Slezska na jih Moravy putuje obránce Lukáš Kaňák, nedávno k němu přibyl centr Tomáš Marcinko. Opačnou cestou by měl tedy vyrazit Kundrátek, jehož výkony Kometu uspokojily až v play off. Během sezony se potýkal se zraněními.

Tomáš Kundrátek v třineckém dresu

Druhá frekventovaná trasa z Brna vznikla do Finska, odkud by měl dorazit Aaltonen. Podle všeho Kometa doufá, že právě on bude tím střelcem, který nahradí Horkého, protože místa v dalších formacích má již šikovně pokryta.

Novými tvářemi by v nich měli být Lukáš Cingel (Hradec Králové) a Martin Kohout (Karlovy Vary), vrátit se má Pavel Jenyš (Vsetín) a pokračování si vybojoval Zdeněk Okál (Přerov). Obranu byl měl vyztužit již dříve avizovaný příchod Daniela Gazdy ze Zlína.

A ani to by nemělo být všechno, výrazná změna je nachystána i v brankovišti. Jedničkou zůstane Dominik Furch, na záda mu z Karlových Varů přijde šlapat reprezentant Štěpán Lukeš. Co tedy bude s brněnským miláčkem Markem Čiliakem? V nejlepším případě ho na startu čeká boj o místo dvojky. V Litvínově zůstane slovenský brankář Matej Tomek.

„S Markem musí být jednání jiná, než kdyby šlo o jakéhokoliv jiného gólmana. Rozhodli jsme se nechat na něm, jakou bude mít představu o dalším pokračování kariéry,“ naznačil Martinec. Přiznal, že není snadné dělat rozhodnutí, týkající se hráčů, svázaných s mistrovskými tituly Komety, což se týká nejen Čiliaka, ale také Gulašiho. „Nikdy není příjemné loučit se s tak výraznými hráči, kteří toho pro klub tolik udělali. Lidsky je to hodně těžké. Pozici Michala Gulašiho jsme zvažovali, nakonec jsem strašně rád, že Michal dostal hned nabídku z Budějovic a bude pokračovat v extralize,“ uvedl trenér.

Prioritou pro něho bylo najít centry (Marcinko, Cingel) a k nim dobré bruslaře. „Hledáme hráče, kteří budou nadprůměrní bruslařsky, protože kdo má potíže s bruslením, ten je handicapem pro mužstvo,“ připomněl Martinec.

Lukáš Cingel a Marek Hrbas bojují o puk.

Ještě jednu sezonu by měl v Brně přidat kapitán Martin Zaťovič, nebude však mít ryze individuální přípravu, ale budoucí kondiční trenér Komety (ten dosavadní Martin Iterský zakotví v Karlových Varech) mu ji po dohodě s Martincem namíchá s týmovou. Tituly z let 2017 a 2018 bude v sestavě brněnského týmu připomínat taky útočník Tomáš Vincour.

Otazník je potřeba ponechat u jmen klíčových útočníků Jakuba Fleka a Kristiána Pospíšila. Oba mají klauzuli o možném odchodu a Flek v reprezentaci každým zápasem ukazuje, že má zájem říct si o zahraniční štaci. Místo v sestavě pro světový šampionát má nadějně rozehrané.

„Je logické, že ukázat se na mistrovství chce asi každý. Nechci předbíhat. Smlouvu mám, nějaká oťukávání se zájemci o mé služby proběhla, ale nic konkrétního zatím není. Neříkám, že určitě zůstanu, ani že určitě odejdu,“ pronesl minulý týden.

Jakub Flek (uprostřed) se raduje se spoluhráči z gólu v zápase se Slovenskem.

Cílem přestavby bude pro vedení Komety vrátit mužstvo v extralize na medailové příčky, kde posledních pět let chybí. „Liga bude zase těžká a vyrovnaná. Týmů, které se budou ucházet o titul a medaili, bude moc. I tento rok během play off jsem se utvrdil v názoru, že jen penězi se mistrovský pohár koupit nedá, že k němu vede určitá cesta. Je to tak ve všech sportech; ve fotbale PSG nakoupí hráče a ani letos Ligu mistrů nevyhraje. Jenom koupit mužstvo, tak to ve sportu naštěstí nefunguje,“ varuje Martinec.