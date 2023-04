David Kaše po angažmá ve Spartě posílí litvínovský útok, brankář Godla končí

„Ahoj, zdravím litvínovské hokejové fanoušky. Další góly budu přidávat ve žluto-černém. Na nové angažmá pod Krušnými horami už se moc těším. Věřím, že společně dojdeme k úspěchu,“ uvedl Kaše na facebookovém profilu Litvínova.

Kaše je odchovancem Kadaně, v extralize debutoval v dresu Chomutova v sezoně 2015/16. O dva roky později odešel do Švédska a hrál za tým Mora IK. Pak se vydal do zámoří a snažil se prosadit do kádru Philadelphie. V NHL ale v průběhu necelých tří sezon odehrál jen sedm zápasů, jinak působil v nižší AHL.

Před dvěma lety se Kaše vrátil do Česka a domluvil se na spolupráci se Spartou. Zejména v poslední sezoně měl ale zdravotní problémy a včetně play off odehrál jen 31 utkání, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal devět asistencí.

Podle neoficiálních informací by Litvínov rád angažoval i jeho staršího bratra Ondřeje, který působí v NHL. Sedmadvacetiletý útočník je hráčem Caroliny, v sezoně však absolvoval jen jeden zápas. Od října je na marodce po otřesu mozku, který utrpěl již několikrát.

Verva také vyřešila brankářskou otázku. Smlouvu podepsal slovenský reprezentant Matej Tomek. Bronzový muž z poslední olympiády v uplynulé sezoně v Litvínově působil dvakrát na hostování z Brna.

„Matej podával výborné výkony. I díky němu se nám povedl závěr sezony, který vyústil v postup do play off. Se Šimonem Zajíčkem vytvoří velmi slušnou dvojici,“ uvedl na klubovém webu trenér brankářů Zdeněk Orct. Na mladíka Zajíčka uplatnil Litvínov opci. „Zajda momentálně patří k nejtalentovanějším gólmanům u nás.“

Naopak po třech letech odchází slovenský gólman Denis Godla, v černožlutém dresu odchytal 113 zápasů. Letošní ročník už končil jako trojka. „Od Denise se možná čekaly lepší výsledky. I když u brankáře jdou výkony hodně ruku v ruce s týmem, jsou to spojené nádoby. Tři takhle dobré gólmany v kádru držet nemůžeme. S Denisem jsme tak ukončili smlouvu, má možnost si najít jiné angažmá,“ vysvětlil Orct.