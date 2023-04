Turbulentní sezona s krutým koncem, říká zlínský Gazda. Odchází do Komety

Jaké je to pro vás loučení se sezonou?

Kdyby se končilo na Velikonoční pondělí (Zlín v ten den slavil triumf v Chance lize po domácí výhře nad Vsetínem), je to hezké loučení. Teď mám radost ze sezony, že jsme od ledna dotáhli ztrátu v tabulce a playoff prošli celkem hezky. Ale tohle to trochu zastínilo. Vzpomíná se na konec a ten byl 0:4 na utkání.

Bylo to s Kladnem hratelné?

Když budu mluvit sám za sebe, tak první dva zápasy. Tam jsme je ještě mohli zaskočit, třeba rozehraností. Druhé dva zápasy už jsem hledal síly hrozně těžko. Některá střídání už jsem ani neviděl před sebe, už jsem neměl z čeho brát. Navíc Kladno má herní kvalitu a jména jako Jágr, Plekanec, Klepiš, lotyšští kluci z nároďáku… Bylo to hodně znát. Plus jsou odpočatí.

Proti první lize to byl velký rozdíl, co?

Rozdíl byl v tom, že se Vsetínem jsme měli stejně zápasů, takže síly byly víceméně stejné. Tady byl rozdíl obrovský. Ale jak je systém baráže nastavený, tak se hraje.

Jaká pro vás byla sezona v první lize? Asi byste radši hrál jinou soutěž, ne?

Měl jsem podepsaný kontrakt, takže jsem věděl, že budu hrát tady. Bylo to jako na houpačce. Dělalo se tady spousta věcí, vyměňovali se hráči, měnilo se celé vedení i trenéři, byl jsem měsíc v Českých Budějovicích. Byla to turbulentní sezona s hezkým koncem v podobě playoff první ligy a hodně krutým koncem v podobě baráže.

Hokejisté Kladna otevřeli skóre i ve čtvrtém utkání baráže.

Nakročil Zlín k návratu mezi elitu?

S tímhle modelem baráže je to práce na dlouhou dobu. Není to jen tak, že máte budget, seskládáte tým a hned postoupíte. To nejde. Je to opravdu dlouhodobá práce a ta třeba mohla začít letos.

Jaké bylo rozloučení s fanoušky po utkání?

Samozřejmě bylo hezké, že si vzpomněli na moje jméno. Celé playoff byli famózní. Když si vzpomenu na zápas se Šumperkem, který jsme tady hráli, přišlo 900, možná 1000 lidí, kteří fandili, a atmosféra byla hodně skromná. Teď se sem nastěhovalo sedm tisíc lidí. Byli opravdu famózní.