Do play off nastoupí v roli dvojky. Nebudu sedět načučený v rohu, říká Čiliak

Ať měl sezonu jakoukoliv, měnil se Čiliak v březnu a v dubnu v postrach soupeřů. Modrobílé armádě vychytal dva tituly, zahrál si s ní ještě v jednom dalším finále a dvou semifinále. Až letos to je v Brně rozdané jinak. Kometě ve středu začíná předkolo proti Mladé Boleslavi a rozjet by ho v její kleci měl Dominik Furch. Už zhruba od poloviny ledna je zkušený slovenský harcovník jeho náhradníkem. Na lavičce už seděl tak dlouho, až se objevila spekulace, že po sezoně může s hokejem skončit.

Jdete do play off speciálně motivovaný, protože může být vaším posledním?

To si nemyslím. Taky jsem si přečetl, že to možná balím, ale netuším, kdo to vymyslel. Chci chytat dál, smlouvu mám. Když jsem to viděl napsané, pousmál jsem se.

To, že začnete po devíti letech jako dvojka, je ale fakt. Jak to koušete?

Tak jak to je. Úplně normálně. Když budu na střídačce, budu dělat všechno pro to, aby se vyhrávalo, budu se snažit kluky nabudit, povzbudit. I o tom to je. Že jsem to ještě nezažil, neznamená, že je to problém. Když chceš úspěch, musíš vzít tu roli, kterou dostaneš, a jít do toho naplno za každé situace. Všechno je to o týmu, vždycky to tak bylo a bude. Každý článek v týmu je cenný, sám nikdo nic nevyhraje.

Je velký nezvyk koukat se na zápasy ze střídačky?

Všechno je někdy poprvé. Uvidíme, co se stane. Věřím, že play off pro nás bude dlouhé, co nejdelší. Potřebujeme vyhrát patnáct zápasů, stát se může cokoliv a já budu nachystaný, ať do branky půjdu, nebo ne. Jde o to, abychom něčeho dosáhli jako Kometa. Pokud se to povede, budu spokojený.

Musel jste si takhle nastavit hlavu?

Vždyť je to automatické. Nemyslím si, že by to měl někdo nastavené jenom sám na sebe, že musí on nastupovat, a když ne, bude načučený sedět v rohu. Aspoň já takový nejsem. Když se vyhraje, jsem rád. Nejlepší by bylo, kdybychom těch patnáct zápasů (potřebný počet k mistrovskému titulu) vyhráli co nejdřív a na konci zvedli pohár.

Pral jste se s tím, že jste od přelomu roku přestal chodit do zápasů?

O tom to není. Já mám s Dominikem Furchem dobrý vztah, povzbuzujeme se navzájem. Měl formu, šlo mu to, já jsem měl navíc nějaký zdravotní problém. Dominik chytal výborně a já jsem čekal na šanci.

Marek Zachar pálí na brněnského brankáře Marka Čiliaka.

V neděli jste se dočkal, po dvou měsících jste odchytal celý zápas, navíc vítězný se Spartou. Je to pro vás velké povzbuzení do vrcholu sezony?

Sparta tě vždycky nakopne, zápas s ní je svátek, vždycky má náboj. Tenhle byl i důležitý, nám šlo o domácí výhodu v play off, jim o druhé místo. Pomohli mi i fanoušci a užil jsem si to. Jsem rád, že jsem to před play off odchytal. Dostal jsem do sebe zápasové emoce a nabral jsem sebevědomí.

Brankáři obvykle rádi vědí, na čem jsou. Vy jste se s Furchem v první polovině sezony střídali, pak dostal důvěru on. Berete pozitivně svoji jistotu, i když momentálně znamená místo na střídačce?

Vypadl jsem z toho kvůli zranění třísla, potřeboval jsem se dát dohromady. Teď jsem na play off nachystaný, jako kdybych chytal. Nemusím se speciálně koncentrovat, chystat se na nějakou svoji roli. Všechno dělám tak, jako kdybych chytal, a dál už záleží na trenérech.

Baví vás to tak?

Začal jsem trénovat víc než dřív, myslím tím i trénink mimo led. Vděčím našemu kondičnímu trenérovi Martinovi Iterskému, který mě naladil na to, že ve svém věku to už potřebuju. Začala mě bavit posilovna, baví mě nastavit si váhy, které zvedám, překonávat vypsané hodnoty. Chytlo mě to a určitě v tom budu pokračovat.

Zajímavosti Kometa – Ml. Boleslav ● Termíny zápasů: dnes (19.00 na O2 TV) a zítra (18.00 na ČT) v Brně, v sobotu a případně v neděli v Mladé Boleslavi. Hraje se na tři výhry, pátý duel by se hrál příští úterý v Brně. ● Vzájemné zápasy v sezoně:2:3, 1:3, 3:7, 1:4. ● V play off extraligy spolu oba celky hrají poprvé. Utkaly se v semifinále 1. ligy v roce 2008, Mladá Boleslav vyhrála 4:3 na zápasy. ● Kometa doma zvítězila v šesti z uplynulých sedmi duelů. ● Posledních jedenáct vzájemných zápasů v Mladé Boleslavi vyhráli domácí, Kometa zde naposledy uspěla 22. října 2017. ● Kometu znovu posílí útočník Okál z Přerova. ● Mladou Boleslav vede kouč Kalous, v minulé sezoně trenér Brna.

Pokud vím, tak na tenhle typ tréninku jste dřív moc nebyl.

(směje se) Ani ne, ale s věkem člověk cítí, že už není všechno jednoduché tak, jako když mu bylo pod třicet let. Tělo se chová trochu jinak. Možná jsem doteď žil v bublině, že všechno může jet samo, ale nemůže. Martinovi patří velké poděkování za to, že mi takhle přehodil hlavu.

Z jednoho z lednových zápasů vás po druhé třetině doslova vynesli a na tiskové konferenci pak trenér řekl, že vám nebylo dobře. O co šlo?

Sešlo se víc věcí. Pocítil jsem, že mě v zátěži začaly celkem dost bolet ruce, dával jsem si tablety proti bolesti a chytal jsem s tím. Udělal jsem ale chybu, nechal jsem to zajít do extrému, do toho jsem si dal podle svého zvyku nějaký ten Red Bull a magnézium a omdlel jsem. Hned jsem šel na vyšetření, krev jsem měl v pohodě. Kombinace nějaké předchozí nemoci, teplot a únavy udělala svoje. Už kolem Silvestra jsem vynechal jeden zápas, měl jsem po večerech horečky, ráno to pak bylo zase v pohodě. Sešlo se jedno s druhým. Měl jsem trochu ubrat.

Určitě víte, že Libor Zábranský musel kvůli tomu, že mu nevyléčená nemoc sedla na srdce, ve vašem věku ukončit kariéru.

Já jsem ale byl před tréninkem vždycky v pohodě. Dělal jsem si i testy na covid a vyšly negativní. Vím, že kdybych měl teplotu před zápasem, že by mě Libor do branky nepustil. Stalo se to minulý rok v rozhodujícím zápase předkola v Liberci, kde jsem chtěl chytat, ale on řekl, že ne. Tam mi to vyloženě zakázal. Dobře věděl, proč to dělá.

Inspiroval jste se v pití Red Bullu před zápasy od fotbalového kanonýra Jakuba Řezníčka ze Zbrojovky, který nedávno prozradil, že si ho dává, než jde na hřiště?

Jsem na to zvyknutý už delší dobu. Když chytám, tak ho vypiju, mám to tak naučené. Je to už i rituál.

Zaujala vás práce navíc s kondičním trenérem natolik, že byste si začal hlídat tepy, kalorie nebo délku spánku?

V létě jsem se hlídal celkem dost, tepy i jídlo. Zjistil jsem, že jsem měl strašný problém sníst tolik kalorií, co jsem do sebe podle rozpisu měl naládovat! (směje se) Jedl jsem a hubl jsem. Potřeboval jsem na tyhle nové návyky najet a cítím se dobře, jsem v pohodě.

Dostávají vás do dalšího kolotoče i děti, které se vrhly na sport?

To absolvuje spíš manželka, vydrží obdivuhodné věci. Syn hraje hokej a dcera tenis, jejich akce se často kryjí s našimi tréninky a zápasy, a tak je vozí ona. Hokej i tenis bývá v jeden den, jde z akce do akce, já jsem zatím s nejmladším synem doma.

Hrnou se vaši synové do branky po tátovi?

Jednomu jsem to zakázal, u toho nejmenšího jsem s tím ale nepochodil. Přijde domů ze školky, lapne betony, vyrážečku a lapačku a jede. Tomu to bude problém dostat z hlavy. (směje se) Starší je v útoku, tedy zatím. Uvidíme, kde zakotví, zatím je ještě brzo. Však se podívejte na Guliho (Michala Gulašiho), doteď byl obránce a se Spartou hrál na levém křídle. A byl dobrý! Aby tam nakonec ještě nezůstal.