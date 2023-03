Domácí led máme, těší Kometu. Letošní bilance s Boleslaví varuje

O tom, že v předkole dojde k oprášení někdejší zaryté prvoligové rivality, rozhodl na třineckém ledě boleslavský útočník Ondřej Roman vítězným gólem tři minuty před koncem.

„Boleslav? Nevyzpytatelný klub, bruslící, pracující. Těžký soupeř,“ zamyslel se asistent brněnského trenéra Jaroslav Modrý. „Musíme přinést to nejlepší, co máme. Pomohli jsme si tím, že začínáme doma, kde jsou naši kluci silnější. Za podpory fanoušků tady není lehké proti nám hrát. Bude to o nás,“ pronesl.

Série na tři vítězné zápasy začíná ve středu (v 19.00) a ve čtvrtek v Brně, na sobotu a případně i na neděli se jede do Mladé Boleslavi. Pátý zápas by hostila Kometa příští úterý.

Cennou výhodu domácího začátku a případného rozhodujícího utkání si Brňané vybojovali včera výhrou nad Spartou. Z 0:1 otočili na 5:2, vyprodané hlediště bouřilo nadšením.

„V sérii na tři výhry to utíká rychle. Každý zápas je důležitý, o to lepší je začít doma,“ řekl i autor dvou brněnských gólů Jakub Flek.

V předkole lze pod Špilberkem čekat pikantní sérii. Když se oba kluby potkaly v play off první ligy, provázely to vášně mezi funkcionáři i fanoušky. Kometa se po vyřazení v rozhodujícím duelu cítila poškozena. Od té doby jsou vztahy z brněnské strany vyhrocené.

Pro současnost je zase důležité, že všechny čtyři zápasy v letošní sezoně vyhráli boleslavští bruslaři.

Ne, tohle asi pro ambiciózní Kometu vysněný soupeř do předkola nebyl.

„Nevím, jestli se nám proti Bolce nedaří. Je jedno, jaký soupeř to je. Věřím, že domácí zápasy zvládneme,“ shodil vzájemnou bilanci ze stolu Flek.

Poprvé od roku 2018 půjde Kometa do vyřazovací části poté, co poslední zápas dlouhodobé části soutěže vyhrála. Přestože nastoupila bez některých opor včetně útočníků Kristiána Pospíšila, Radka Koblížka či Tomáše Vincoura, přemohla Spartu soustředěným výkonem. Na rozdíl od některých koncovek základní části v minulých letech si za výhrou šla.

„Lepší se to. Děláme si tvář a identitu,“ kvitoval vzestup formy asistent kouče Modrý.

Sebevědomí si zvedl i brankář Marek Čiliak, nezvykle dlouho dobu vysedávající na lavičce. Nastoupil poprvé od půlky ledna, vítězný zápas si připsal první od 34. kola. Trefili se i dva nejlepší střelci týmu Luboš Horký a Jakub Flek.

„Myslím, že jsme se naladili dobře,“ nadhodil Flek. „V pátek jsme zápas ve Vítkovicích ztratili z vedení 2:0, což by se asi stávat nemělo. Rozebrali jsme si to, tentokrát byl zápas super se silným soupeřem. Byl jsem rád, že nám do posledních dvou kol vyšel těžší los, byla to dobrá zkouška a věřím, že jsme si dodali zdravé sebevědomí,“ přemítal Flek.

David Vitouch napadá rozehrávajícího Marka Hrbase.

Přiznal, že jakkoli mu bylo nasazení do předkola lhostejné, Karlovým Varům se vyhnout chtěl. Právě ze západu Čech před sezonou do Komety přišel. „Působil jsem tam devět let, bylo by to speciální. Jinak jsem nad tím nepřemýšlel. Týmy, na které to vypadalo, jsou prakticky všechny typově podobné, všechny hrají aktivní hokej. Všechny jsou bojovné, hodně bruslí. Je to klišé, ale bude to o nás. Když dokážeme dodržovat, co máme, můžeme dojít co nejdál,“ konstatoval autor devatenácti gólů v letošní sezoně.

Poslední kolo přineslo při absencích hráčů i některé netradiční okamžiky. V Brně se ryze defenzivní obránce Michal Gulaši, hrající zápas po dlouhodobém zranění, během utkání posunul do útoku na křídlo.

„Zasmáli jsme se, když nám to trenér o přestávce nahlásil. Guli to zvládl výborně, měl tam dobré hity, dobré akce dopředu. Je to o tom, akceptovat roli, kterou ti trenér a tým dá, kterou tým potřebuje. Guli se s tím porval jako obrovský profík, klobouk dolů,“ ocenil spoluhráče Flek.