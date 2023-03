ANALÝZA: Zklamání, k němuž se mířilo. Kometa i přes ambice na špici nedosáhla

„Série byla o pár detailech, v prodloužení může vyhrát jen jeden,“ uklidňoval rozjitřené modrobílé duše kouč Komety Patrik Martinec.

On, vedení klubu i fanoušci však musí přijmout i fakt, že v kontextu celé sezony je čtvrtfinále pro brněnský tým sice předčasnou, ale odpovídající konečnou. Skutečnost, že v něm obstál a sérii s druhým nejlepším celkem základní části málem natáhl na maximální počet duelů, lze brát za lichotivý výsledek.

„Sezona byla nahoru dolů,“ připustil i gólman Dominik Furch, nejlepší hráč letošní sezony Komety.

V její druhé půlce si modrobílá armáda místo projektovaného návratu mezi nejužší špičku dokonce zahrávala s pádem do bojů o záchranu. Opět se v Brně za pochodu řešila výměna trenéra, což je kolorit posledních let, a opět personální krizi po odvolání kouče Martina Pešouta hasil boss Zábranský svým nástupem na střídačku – byť tentokrát v nejkratším „záskoku“ ze všech, k nimž se dosud rozhodl.

Až po rekonstrukci trenérského štábu a jeho složení kolem pracanta Patrika Martince začal brněnský tým znovu ukazovat své možnosti, k nimž se v play off přiblížil. „Já to ale za úspěch považovat nemůžu,“ sdělil Martinec otevřeně. „Nejsem alibista. Úspěšný je ten, kdo na konci zvedne pohár. Odpověď je jednoduchá: My to nejsme,“ prohlásil bez vytáček.

Laťka ležela výš

Změny v kádru Komety ● Příchody: Již delší dobu je v Brně od příští sezony vázán Daniel Gazda hrající za Zlín, jistý je i příchod Pavla Jenyše (Poruba) a Lukáše Cingela (Hradec Králové). Kometa opět hledá centra a střelce. ● Odchody: Do Finska míří útočníci Luboš Horký (Lahti), Radek Koblížek (KooKoo) a zřejmě i Kim Strömberg. Nabídky řeší útočník Jakub Flek a zadák Jan Ščotka. ● Trenéři Patrik Martinec a Jaroslav Modrý zůstávají. Ve hře je odchod kondičního trenéra Martina Iterského.

Kometa letos neměla být týmem, jehož klíčoví hráči po vyřazení ve čtvrtfinále pronášejí větu: Jsem hrdý, jak jsme bojovali. Pro to, aby se vrátila do boje o mistrovský titul, se v Brně loni v přípravě udělalo dost. Finanční jistotu zajistil nový generální partner, sázková společnost Betano, reprezentační kvalitu přinesly posily kolem beků Tomáše Kundrátka a Jana Ščotky či útočníka Jakuba Fleka.

Pohříchu se však sezona zařadí mezi ty, jež Kometě způsobily největší zklamání. Pohledem do kronik obstojí lépe než ta minulá, uzavřená vypadnutím hned v předkole, vzhledem k masivním investicím a „nabušení“ sestavy ale musí patřit k největším krachům. Rovnat se může jen ročníku 2015/2016, do něhož se Kometa po zisku tří medailí z předchozích čtyř let šikovala s novým koučem Aloisem Hadamczikem a odhodláním sáhnout si na pohár, aby končila nárazem na Chomutov v předkole.

Proč? Stejně jako před osmi lety se klubový šéf Zábranský netrefil při výběru trenéra. Pešout do Komety nepřišel jako zelenáč, zároveň si však s sebou z Karlových Varů přinesl představy o hokeji, které brzy narazily na brněnskou realitu a stav kádru. Mužstvo tak pod jeho vedením sice zaznamenalo vynikající start a hrálo o čelo tabulky, nicméně nakonec stejně začalo haprovat. Navíc Pešout až příliš dával najevo, že se upíná k Zábranského autoritě. Než se „diktátorský“ boss vyrovnal s tím, že ani teď nemá muže, který by jeho tým mohl dlouhodobě úspěšně vést, a sáhl k výměně trenéra, vězela už Kometa v krizi, během níž ze špice spadla až do extraligového podpalubí.

Zklamaný brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Shodou okolností potíže začaly už v letní přípravě zápasem ve Vítkovicích, po němž Zábranský s Pešoutem řešil hanebný výkon a debakl. Za kouče se tehdy postavil, podpořil ho angažováním dalšího špičkového hráče v podobě brankáře Furcha a to se mu vrátilo téměř bezchybnými prvními dvěma měsíci sezony. Věřit mu však už nezačal a po první reprezentační pauze se vztah majitel–kouč sesypal.

Když boss za dalších šest týdnů Pešouta odvolal, byla už krize v Kometě zaseknutá tak hluboko, že cesta z ní trvala dlouhé tři měsíce.

Zásah do věhlasu klubu

Mizérie navíc neměla dopad jen na výsledky a postavení v tabulce, ale neméně i na celkový obraz Komety. Odrazila se na návštěvnosti, jejíž průměr na zápas oproti poslední „předcovidové“ sezoně v Brně klesl o hrozivých 1 280 diváků. Vyprodáno měla Kometa v aktuální sezoně pouze pětkrát, z toho třikrát v play off. V sezoně 2019/20 to bylo osmkrát, a to do play off kvůli pandemii vůbec nezasáhla.

Na přelomu roku už klub netáhl ani na přestupovém trhu. Zábranskému se sice podařilo ulovit útočníka Kristiána Pospíšila, bez něhož by se v Brně play off dost možná vůbec nehrálo, prosadil se Zdeněk Okál, jiné posily, jako útočníci Adam Raška nebo Jiří Ondráček, však požadovaný impulz nepřinesly. Vytouženého centra, kterého tým nutně potřeboval, se pak trenér nedočkal.

Už dva dny po konci sezony je jisté, že příště to Kometa s útokem na špičku zkusí znovu. „Vždycky je ambiciózní. Záleží, jak se poskládá kádr, kdo zůstává a kdo přijde. Já určitě chci bojovat o nejvyšší příčky,“ ubezpečil gólman Furch.

Vládce Zábranský znovu půjde po velkých osobnostech, spekuluje se o jeho zájmu o Romana Červenku. Přijít s velkými akvizicemi má smysl už jen kvůli podpoře prodeje drahých permanentek.

Dostat diváky na tribuny však bude mít – bez ohledu na stávající finanční krizi – zase o něco těžší.