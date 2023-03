Kometu čeká trest za rasismus. Takové chování netolerujeme, říká šéf extraligy

Právě on předal disciplinární komisi podnět na prošetření nevhodného chování na tribunách brněnské Winning Group Areny. Učinil tak ve středu večer, tedy dva dny po skončení čtvrtfinále.

Play off 2023 servis iDNES.cz

„Situace v zápasech byly vyhrocené, což k vyřazovacím bojům patří. Takové chování ale netolerujeme. Fanoušci si snad uvědomí, že je třeba respektovat všechny aktéry utkání i protihráče,“ uvedl v prohlášení.

Lakatoš, vítkovický útočník a kapitán romského původu, čelil rasistickým urážkám už v průběhu série. Podle Loukoty bylo vedení extraligy s Kometou v kontaktu od třetího utkání, které se hrálo minulé úterý.

„Řešili jsme to s nimi. Od chování fanoušků se distancovali, přijali opatření a snažili se urážkám předejít. Nicméně situaci musí nyní řešit disciplinární komise,“ řekl šéf nejvyšší české soutěže.

Martin Loukota

A posléze dodal: „Své fanoušky si musí hlídat především klub na svých stadionech, ale také za ně zodpovídá na hřištích soupeře.“

Ihned po skončení šestého zápasu, který Lakatoš nedohrál kvůli zranění po tvrdém zásahu pukem, upozorňoval na chování fanoušků vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Jsem trenér, který se vždycky staví za hráče. Pro mě to byla jediná kaňka na této sérii, bylo to přes čáru. Nelíbí se mi, že se to na stadionech děje a je to nepotrestáno,“ stěžoval si.

Kometa řešila stejnou nepříjemnost už v roce 2019, kdy musela za rasistické pokřiky z tribun zaplatit 30 000 korun. Také před čtyřmi lety směřovaly urážky na Lakatoše, který působil v Liberci.

Dominik Lakatoš se neúspěšně snaží projít přes Joonu Huttulu.

Šéf disciplinární komise Viktor Ujčík tehdy přihlédl k tomu, že se Kometa v předchozích dvou letech takovým prohřeškem neprovinila. Zatím není jasné, k jak vysoké pokutě sáhne teď.

Loukota ale několikrát zdůraznil, že extraliga hodlá k celé situaci zaujmout jasné stanovisko: „Ledacos se dá skousnout a přejít. Ale některé momenty je třeba zpětně zhodnotit a potrestat.“