Nadšený Holaň: Je to jako v pohádce! Vyzdvihl Muellera, kritizoval rasismus

Na tváři a hlase bývalého skvělého obránce byla čtvrtfinálová série Vítkovic s Kometou znát. Do euforie ho dostal nejen postup, ale také způsob, jakým se druhý tým základní části přes těžkého protivníka přehoupnul.

Mezi čtyři nejlepší jej dostal třetím vítězným gólem v sérii Peter Mueller. V prodloužení šestého utkání proměnil vůbec první přesilovku Vítkovic v probíhajícím play off.

„Nějak jsme věřili tomu, že jedna přesilovka nám v pravý čas vyjde. Dneska to vyšlo jako v pohádce, aby hráč, který tady v Brně hrával, utkání zlomil na naši stranu,“ řekl k počinu amerického kanonýra.

Pro Muellera, který byl ve čtyřech předchozích sezonách klíčovým hráčem Komety a třikrát jejím nejlepším střelcem, měl slova uznání i nynější spoluhráč Jakub Stehlík.

„Většinou to bývá tak, že se trefí hráč, který za soupeře dřív hrál. Peter je velice kvalitní hráč, je to střelec. Je mu to asi jedno, že působil právě tady, dneska to vzal na sebe a trefil to parádně,“ komentoval rozhodující moment utkání.

Nezastíral, že Vítkovice si do Brna přijely pro postup. „Byl to náš cíl. My jsme věřili, že to dokážeme, věděli jsme, že tým na to sílu má,“ uvedl zadák, jemuž se podařilo výhru podpořit gólem a asistencí.

Jako rodák z nedalekého Znojma postupu přikládal velký význam. „Kometa byla odjakživa největší rival Znojma. Neříkám, že si to užívám úplně, ale jsem za postup přes Brno rád,“ pousmál se.

Tipsport extraliga @telhcz Jakub Stehlík dokázal i v pádu přihrát kotouč na Robertse Bukartse, který pak už měl snadnou práci! #KOMVIT #TELH https://t.co/jFWgAsesyX oblíbit odpovědět

I Mueller byl z postupu viditelně nadšený, a to bez ohledu na pískot a nadávky, kterými ho brněnští fanoušci častovali. S vysoko zvednutýma rukama a rozzářeným úsměvem se po postupové trefě rozjel proti nim.

“Od začátku sezony vystupujeme jako tým, ale vždycky jsou v mužstvu i osobnosti. Doufali jsme, že tohle může být Peterova série. Bez dalších čtyř hráčů v lajně, potažmo jiných patnácti v týmu, jeden hráč neudělá nic. My jsme rádi, že byl Peter tentokrát na naší straně,“ připomněl vítkovický kouč Holaň, že předloni ten samý hráč v sérii stejných soupeřů pomohl k postupu Kometě.

Holaň se zastal Lakatoše Nejen Peter Mueller si od brněnských fanoušků vyslechl během bitev Vítkovic s Kometou své. Trenér ostravského klubu Miloš Holaň upozornil také na vulgární chování vůči Dominiku Lakatošovi, kapitánovi postupujícího mužstva. „Jsem trenér, který se vždycky staví za hráče. Pro mě jedinou kaňkou na této sérii byly rasistické urážky na Dominika Lakatoše, to bylo přes čáru. Mně se to nelíbí, že to na stadionech je, je to nepotrestáno,“ pronesl Holaň. Lakatoš v šestém zápase v Brně schytal i tvrdou střelu do nohy, po které ve druhé třetině odstoupil.



Brňané si rozhodující gól celého čtvrtfinále ještě nechali prohlédnout na videu, aby se ujistili, že clonící vítkovický hráč Marek Kalus nebránil jejich gólmanovi Dominiku Furchovi ve hře.

Trenérská výzva úspěšná být nemohla, video Muellerovu bilanci tří vítězných gólů ze čtyř výher posvětilo. „Nic nepovoleného jsem tam nezaregistroval,“ přiznal férově také Furch.

A ocenil také bojovníka Kaluse: „Takhle hrají celou sezonu. Měly dobře postaveného borce přede mnou, ten tam odvádí skvělou práci. Hlavní kredit za využití přesilovky jde k němu.“

V práci protivníků na brankovišti viděl i jeden z rozhodujících momentů celého čtvrtfinále. „Vítkovice jsou celkově šikovné před bránou, to je zdobilo. Hodně to praktikovaly. Snažily se vždycky mít přede mnou někoho zaparkovaného,“ ohlédl se za zápasy brněnský brankář.

I díky tomuto faktoru se na semifinále mohou chystat Vítkovice. O definitivním složení dvojic v další fázi play off rozhodne až výsledek série mezi Spartou a Třincem, v níž Oceláři vedou 3:2 na zápasy a v úterý budou chtít doma proměnit mečbol.

Holaň se těší i na to, že v době volna se dá jeho tým zdravotně dohromady. „Bojovali jsme s virózami. Jsem rád, že jsme to udrželi pod pokličkou, do dalšího kola budeme připraveni. Ještě nekončíme, jedeme dál,“ zdůraznil.

Vítkovičtí hokejisté slaví gól proti brněnské Kometě.

Do závěrečné bitvy druhého a sedmého celku základní části se v Brně vešlo všechno, co jen mohlo. Zvraty ve skóre, góly po krásných ranách i dorážkách zblízka, čtyřikrát museli rozhodčí gól posvětit až po prohlédnutí videozáznamu. To vše korunovala definitivní rána v prodloužení.

„Nemám rád řeči o štěstí. Možná o ten jeden gól byly Vítkovice lepší,“ uznal kvality soupeře i brněnský trenér Patrik Martinec. Vyzvedl počínání speciálních formací na oslabení, které měly na vývoj a výsledek série velký vliv.

„Pořád se mluvilo o nevyužitých přesilovkách, ale měl by se dát kredit těm, kteří střely brání a blokují. O nich se nemluví, že jsou to hrdinové, protože nemají ve statistikách zapsané góly,“ pronesl.