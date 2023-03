Pořád jsme ve hře. Musíme to rozstřílet, velí útočník Horký z Komety

„Stále jsme ve hře. Nepřísluší mi to teď komentovat. Jestli jdu, nebo nejdu někam pryč, to teď nechávám být. Soustředím se na Brno. Určitě ale nechci, aby tohle byl poslední zápas za Kometu,“ hlásí odhodlaně Horký.

Ještě vás bolí sobotní těsná prohra 0:1 v Ostravě?

Rozhodně člověka mrzí, že nevstřelí branku a pak o jednu jedinou prohraje. Troufnu si říct, že jsme byli dvě třetiny lepším týmem a šance jsme si vytvářeli.

I vy jste měl na hokejce velmi dobrou příležitost při střele ze slotu, tedy nejnebezpečnějšího prostoru v mezikruží. Je to daň play off, kdy rozhoduje fakt každá jedna branka?

Určitě to tak je. Hrajete dobře zezadu, každý tým hlavně minimalizuje chyby, všichni koukají hodně dozadu a na gól se čeká opravdu dlouho. Sobota nebyla jiná, my měli dlouho navrch, ale Vítkovice jednu chybku potrestaly. Vezmeme si tedy alespoň něco pozitivního, měli jsme tam jistě v sérii nejvíce vypracovaných šancí. Je tak škoda, že jsme alespoň jednu nedali, nešli do vedení. Bylo by to úplně opačné. Doma se ale budeme snažit hrát stejně, gól snad dáme a vydáme se zpět do Vítkovic.

Máte recept na zapomínání neúspěchů?

Den po zápase se tomu nevyhnete. Popovídáte si s kluky v kabině, probíráte to a nejde to ignorovat. V den dalšího zápasu ale už pořádně nevíte, co se dělo, a soustředíte se jen na nový souboj. Není už důvod se v tom rýpat. Zvolíme stejný přístup a věříme, že tentokrát se to zlomí. Já osobně to doufám umím dobře vytěsnit.

Dá se ještě během jednodenní pauzy vůbec něco změnit, dohnat?

Nedělní trénink vypadal úplně normálně, byli jsme půl hodinky na ledě a řekli si jen drobnosti. Velké změny dělat nejdou, jen se chcete projet a srovnat se do dalšího zápasu.

Jste členem prvního přesilovkového komanda Komety, v základní části jste měli nejlepší úspěšnost v lize, v předkole vám to tam také padalo. Proti Vítkovicím ale Brno dalo v početní převaze jeden gól, proč to nejde?

Sám si nad tím lámu hlavu. Proti Mladé Boleslavi jsme v předkole hráli výborně, využívali jsme přesilovky pravidelně a vypadalo to na ledě i hezky. Chtěli jsme si tento pocit zachovat také proti Vítkovicím a věřili jsme, že když budeme pokračovat ve stejném formátu, fungovat to bude i nadále.

20 gólů dal Horký v základní části extraligy. Nejvíc ve své kariéře.

Proč to tedy zatím drhne, gólově i herně?

Příležitostí bylo dost, ale neproměňujeme je. Vítkovice navíc dobře brání a je pravda, že se v přesilovce i jen těžce dostáváme do útočného pásma. Asi je to třeba napřed rozstřílet a pak teprve začít kombinovat. Něco jsme si k tomu stačili na tréninku říct, tak třeba se to právě v šestém zápase změní.

Budou přesilové hry a ukázněnost klíčem k utkání?

Tohle zkrátka rozhoduje play off a nejde o žádné klišé. Týmy prokazují, že bránit umí, a právě tím, že získáte přesilovku, máte vyhrávat zápasy. To ale v naší sérii úplně neplatí, ani Vítkovicím se s jedním hráčem navíc nás nedaří dostat.

I s předkolem jste v play off vystřelil jen dvanáctkrát na branku. Říkají vám trenéři, že od vás chtějí větší palbu?

Kdyby jen trenéři. Sám si uvědomuji, že často máme hráče ve slotu a my odtud ještě přihráváme a hledáme něco lepšího. Musíme střílet z každé pozice a kdo tam dojede, ten puk za brankáře dorazí. Je důležité zasypat gólmana a nevymýšlet do prázdné. Musíme se vykašlat na hezké góly a brát šmudly.

223 startů má v extralize za Brno. V Pardubicích přidal 66.

Sám jste alespoň vstřelil dva vítězné góly. To docela dokáže potěšit, ne?

Asi jo, ale je to u mě právě paradox. Každý mi říká, ať to tam házím víc, že mám dobrou střelu. Obě moje branky byly z jediného pokusu v daném zápase. Tak snad když vystřelím čtyřikrát nebo pětkrát, tak to bude fungovat podobně.

Ohledně vás se mluví o Finsku, že vás láká Pelicans Lahti. Nehlodá ve vás před zápasem červík, že to může být poslední zápas v brněnském dresu?

Já už to říkal víckrát, že neprozradím nic. Stále jsme ve hře. Nevím, jestli někam jdu, či ne, nechávám to být a soustředím se jen na Kometu. Chci s ní dojít co nejdál a jinou nabídku, ať už z Finska, či odjinud, teď neřeším. Určitě ale vím, že nechci, abych měl už teď po sezoně. Musíme všichni zapnout, vrátit se do Vítkovic a urvat sedmý duel.

V play off máte pět bodů, což stačí na elitní pětku v týmovém pořadí. Stačí to na odstranění nálepky „podzimního hráče“?

Každou sezonu se říká, že bych měl týmu přinést víc. Letos to snad mělo nějakou úroveň, pár bodů se mi povedlo dát už v základní části a teď to snad také není úplně špatné.

Měl jste zaplnit místo po nejproduktivnějším muži Komety posledních několika sezon Peteru Muellerovi, který teď stojí proti vám. Uspěl jste sám před sebou?

Nejde říct, že jsem Petera nahradil. To bych si nedovolil, protože všichni víme, jaký je to opravdu špičkový hráč. Má bod na zápas, což já nedokázal. Snažil jsem se ale udělat, co šlo. Nemám špatnou sezonu, nicméně mohla by být lepší, kdybych se víc tlačil do střelby nebo kdybych zvládl držet tempo ze začátku soutěže.