Přepnul do angličtiny a zařídil vítězný gól. Sedmý duel už nechceme, říká Fridrich

Petře, jak jste vnímal přesun v sestavě?

Nehledal jsem v tom nic, jedinou změnou bylo, že jsem z češtiny přepnul do angličtiny.

Když jste po průniku přihrával před branku, tušil jste tam spoluhráče?

Petera Muellera jsem očkem viděl, tak jsem mu to tam poslal. Je to obrovsky zkušený hráč, má toho hodně za sebou. Byl sice v Kometě, ale teď je tady a soustředí se na to, aby s námi uspěl.

A jak se vám hraje s Američany?

Je to jiné jen v detailech. Řekneme si, co bude po buly, jinak je to podobné.

Dvě třetiny jste se zdáli jakoby zabrždění. Čím to?

Byl to těžký zápas. Dlouho se hrálo bez gólů. Ze začátku jsme byli trošku nervózní. Bylo to o tom, kdo dá první gól.

Nebylo by lepší hrát aktivněji od začátku?

Možná ano, ale byli jsme si vědomi své síly a toho, že když budeme hrát svou hru, tak to zvládneme.

Po gólu jste se už nebáli?

Potom jsme předvedli poctivou obranu jako v sezoně a Kometu jsme už do ničeho nepustili.

Jaký bude šestý zápas v Brně?

Podíváme se na video, zhodnotíme a připravíme se, aby se sedmý už nemusel hrát.