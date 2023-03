Těžká série, každý zápas byl o jednom gólu, oddechl si vítkovický Stehlík

„Teď euforie, oslavujeme. Postoupilo se, ale zítra zase začíná práce, už se připravujeme na další sérii,“ konstatoval Stehlík poté, co Vítkovičtí vyřadili Kometu poměrem 4:2 na zápasy.

Jaká byla ta série?

Těžká, každý zápas byl o jednom gólu. Ten poslední došel do prodloužení. Naštěstí ke konci jsme dali gól. Bylo to těžké, ale s tím jsme počítali.

Konečně vyšla přesilovka, že?

Určitě to přišlo včas. Prostě jsme si museli pomoct přesilovkou a jsme rádi, že se nám to povedlo teď, že to byl vítězný gól.

A dával ho Peter Mueller, který tak poslal na dovolenou své bývalé spoluhráče.

Většinou to tak bývá. Ale Peter je kvalitní hráč, střelec. A myslím, že je mu jedno, proti komu hraje. Vzal to na sebe, vystřelil a trefil to fakt parádně.

Nebáli jste se prodloužení? V základní části vám nešla. Nebyly by přijatelnější nájezdy?

Za mě je to fér, prodloužení je víc objektivní než nájezdy. A my jsme si za tím šli, postup byl náš cíl. Věřili jsme, že ten tým na to sílu má, přijeli jsme si pro vítězství.

A co říkáte na své dva kanadské body v zápase?

To utkání se mi určitě povedlo bodově, ale celý tým hrál obětavě. Ubránili jsme oslabení. Víme, že Kometa má přesilovku fantastickou, takže tam byl základní kámen úspěchu. A když už měli šanci, Aleš (brankář Stezka) nás podržel jako vždycky.