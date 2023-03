Martinec po vyřazení Komety: Nebudu alibista, úspěch to není. Čekají se odchody

Kdyby vidinu konce ve čtvrtfinále před Kometu někdo předestřel před sezonou, zřejmě by těžko hledala slova odsouzení takového odhadu. V lednu, kdy v brněnském mužstvu vrcholila bezmála tři měsíce trvající krize, by ho naopak nejspíš brali.

Od pondělí je realitou.

Fanoušci za čtvrtfinále Kometě aplaudovali, boj v šestém utkání je strhnul. Pochopili, že takovou individualitu, jako byl na vítkovické straně autor tří vítězných gólů (včetně toho postupového) Peter Mueller, Kometa k dispozici neměla.

„Já to ale za úspěch považovat nemůžu,“ sdělil o něco později na tiskové konferenci trenér Patrik Martinec. „Nejsem alibista. Úspěšný je ten, kdo na konci zvedne pohár. Odpověď je jednoduchá: my to nejsme, takže náš výsledek není úspěchem,“ řekl.

Nejvíc z brněnských hráčů bylo hluboké zklamání vidět na útočníkovu Petru Holíkovi. To po jeho zákroku u hrazení hrály v prodloužení Vítkovice přesilovku, kterou Mueller proměnil a odšpuntoval postupovou radost Ostravanů.

„Série byla o pár detailech, oba týmy předváděly skvělé výkony. Hráčům nemůžu absolutně nic vytknout, nechali tam všechno, smekám před nimi klobouk,“ pronesl Martinec.

Peter Mueller rozhodl šesté utkání série s Brnem.

Ačkoliv jeho tým v šestém utkání jednu početní výhodu taky využil, a sice tu ve třetí třetině, v níž obránce Tomáš Kundrátek dělovkou od modré vyrovnal na 3:3, dál už to tak slavné nebylo. Za celé čtvrtfinále se Brňanům povedly zužitkovat jen dvě přesilovky, přitom v základní části extraligy šlo o jejich parádní disciplínu.

„Pořád se mluví o nevyužitých přesilovkách, ale měl by se dát kredit speciálním týmům, které chodily na oslabení. To hráči, kteří blokovali střely, to jsou hrdinové, o kterých se nemluví. Nejsou nikde napsáni, protože nedali gól, ale na tělech mají spoustu modřin,“ namítl Martinec.

Pro jeho tým nastala v pondělí večer dovolená, po které se tým nesejde ve stejném složení. Pokud se nic nezmění, odejdou do Finska útočníci Luboš Horký (Pelicans Lahti) a Radek Koblížek, překvapením by nebyl ani odchod finského veterána Kima Strömberga, další změny budou předmětem jednání. O zájem si výbornými výkony v play off řekl útočník Jakub Flek, v jehož smlouvě je zakotvena klauzule o možném odchodu, a podle informace iDNES.cz zaujal i obránce Jan Ščotka.

Brněnští hokejisté Dominik Furch (vlevo) a Petr Holík reagují na vyřazení ve čtvrtfinále play off s Vítkovicemi.

„Kometa je vždycky ambiciózní tým. Záleží, jak se poskládá. Kdo zůstává a kdo přijde, se teprve dozvíme. Já budu určitě chtít bojovat a ty nejvyšší příčky,“ řekl brankář Dominik Furch.

Vedle zvučných postav hokejové scény, které údajně měly uvíznout v hledáčku Komety a jimž vévodí jméno útočníka Romana Červenky, pracuje brněnský klub i na doplnění „řadových“ pozic v sestavě. Nabídku od něho podle zpráv ze zákulisí dostal čtyřicátník Tomáš Čachotský, naposledy hráč Českých Budějovic a Jihlavy.