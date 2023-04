Čeká nás krásná série, těší se třinecký rodák Cienciala v dresu Pardubic

„Doufám, že i proti Třinci mi to takhle půjde,“ přál si Cienciala. Především kvůli tomu, že jde o beskydského rodáka a v sérii bude pořádně nahecovaný. „Bude to pro mě opravdu specifické, přijde se podívat celá moje rodina, která bude, doufám, fandit synkovi. Fakt se na to těším,“ řekl Cienciala.

Během rozhovoru to zopakoval ještě několikrát. I když už třinecký dres čtvrtou sezonu neobléká, pořád z něj cítíte, že je patriot.

„Proti Třinci neřeknu jediné špatné slovo,“ potvrdil. „Je to mé rodné město, vychovalo mě do extraligy, mám rád tu novou halu, která má hezké zázemí, bude to super,“ říkal Cienciala.

Na obdiv ale není čas. Proti Dynamu stojí rozjetý stroj, ze kterého jde zejména v play off strach. Oceláři vyhráli už 11 sérií v řadě.

„Je neskutečné, co poslední roky předvádí. Hrají sice ze zabezpečené obrany, ale zároveň mají velmi kvalitní útok. Hráči Třince jsou extraligový top,“ uznal Cienciala.

Top je i gólman Ondřej Kacetl, kterého v Pardubicích dobře znají. Už se zdá, že jeho kariéra je na ústupu, on se ale přitom v rozhodující fázi sezony pravidelně mění ve zvíře.

„Klobouk před ním dolů. V základní části skoro nechytal, nedařilo se mu a pak se ve čtvrtfinále proti Spartě takhle vyšvihnul. Moc ho neznám, ale doufám, že na něj najdeme recept,“ přál si Cienciala.

Jemu se to už jednou povedlo. V památném sedmém zápase čtvrtfinále v roce 2018 ještě v dresu Třince právě proti Pardubicím vytvořil rekord v počtu asistencí během jednoho utkání. Nasbíral jich sedm, v bráně soupeře stál Ondřej Kacetl.

„To je pravda. Mám na ten zápas pěkné vzpomínky, už je to pět let, ale zdá se mi to jako před rokem. Něco takového už se mi nikdy nepovede,“ přemítal Cienciala.

Třinecký dril zažil, zároveň se teď podobná mentalita přesunula i na pardubickou střídačku, kterou vedou Rulík se Zadinou a Králem. „Čeká nás krásná série. Kouč správně říká, že v play off rozhoduje charakter. Když dvacet lidí předvede své maximum, je to ohromná síla,“ měl jasno Cienciala.

Maximum ze sebe jistě vydají i pardubičtí fanoušci, kteří se ve čtvrtek a v pátek v hojném počtu chystají i do Třince. Cienciala radil, jak strávit druhý den před zápasem.

„Vyjeďte si lanovkou na Javorový vrch, dejte si dobré pivo a podívejte se na krásné Beskydy. V Třinci je hezká příroda, já tam v létě rád jezdím na kole,“ vzkázal hokejista.