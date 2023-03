Snad se proti Pardubicím zase střelecky nakopnu, doufá před semifinále Daňo

„Měli jsme dva dny volna, s manželkou jsme si dali wellness,“ usmál se Daňo, který byl v základní části s 29 góly nejlepším střelcem extraligy.

Jenže v play off zatím dal jen jeden gól, a to když Sparta hrála bez brankáře.

„Teď mi to tam nepadalo, ale snad se proti Pardubicím znovu nakopnu a pomůžu mužstvu i nějakými góly. Důležité je však vítězství, nezáleží na tom, kdo góly dá,“ prohlásil Daňo.

Sice se v play off střelecky neprosazujete, ale dáváte o sobě vědět obětavou hrou. Ostatně všichni dokážete zblokovat spoustu střel protivníků. Je to vaše nová role?

To patří k play off. Minulý rok jsme tímto způsobem získali titul, nezáleželo na tom, zda je někdo střelec, nebo nahrávač. Všichni jsme mysleli na to, abychom gólům nejdříve zabránili, a když se nám to dařilo, branky jsme dali. Všichni jsme nastaveni tak, abychom mužstvu pomohli i maličkostmi, které jsou koneckonců velmi důležité.

Čarový rozhodčí klidní potyčku mezi třineckým útočníkem Markem Daněm (vlevo) a sparťanským bekem Ondřejem Miklišem.

Loni vám výrazně v obraně pomáhal David Musil, který je nyní v Pardubicích. Bude složité se přes něj dostávat?

Bude to speciální pro něj i pro nás. Kamarádství půjde stranou. On je velmi tvrdý chlapík, těším se na souboje s ním. Přejít přes něj, ale i přes ostatní obránce Pardubic bude náročné. Snad to zvládneme.

Vy jste hodně emotivní hráč. Ustojíte vypjaté souboje a střety s protivníky, které vás určitě čekají?

Emoce k play off patří, držím se na hraně. Někdy mi to musí trenér připomenout, ale věřím, že na té hraně budu hrát dál a fauly pro naše mužstvo budu získávat. Sem tam nějaký přijde, ale může to být jen v momentě, kdy je potřeba zabránit třeba nějakému gólu.

Co se vám vůbec vybaví, když se řekne Pardubice?

Je to vítěz základní části, kvalita na jejich straně je velká, ale toto je play off, úplně jiná soutěž. Věřím, že zkušenosti z minulých let a to, že jsme dokázali porazit silnou Spartu, zužitkujeme a ukážeme, co v nás je.

V čem je síla Pardubic?

Asi ve všem. Oni mají vyvážené mužstvo, velmi dobré. Mají nepříjemné útočníky, kteří umějí dávat góly, a silné beky, kteří dokážou čistit okolí jejich brány, takže je těžké se prosadit. A velmi šikovného mají i gólmana. Ale pokud zopakujeme výkony se Spartou, budeme hrát jako tým a obětujeme se jeden pro druhého, tak máme šanci na úspěch. Očekávám velmi vyrovnanou sérii.

Stejně jako se Spartou začínáte venku. Je to lepší, než rozjíždět sérii doma?

Těžko říct. Je to tak, jak to je a musíme se s tím vypořádat. Na Spartě jsme jeden zápas z těch úvodních dvou uhráli, což nám pomohlo. Opět jsme outsideři, takže půjdeme do toho s tím, že můžeme překvapit.

Pardubice nehrály předkolo a po rychlém postupu přes Olomouc mají o pět zápasů méně než vy. Může to hrát nějakou roli?

Věřím, že budou myslí ještě někde jinde a my na ně hned nastoupíme v tom našem zápasovém tempu.