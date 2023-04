Baráž počtvrté. Kladno se zase zachraňuje, ale vyhlíží lepší časy

V neděli proti Zlínu rozehráli čtvrtou baráž o extraligu za posledních šest let. Pro kladenské hokejisty prakticky rutina. Už by si na ni pomalu mohli začít chystat patent, ale že by si na ni zvykli? Kdepak. Navenek před prvním duelem působili odhodlaně až uvolněně, ale náznaky nervozity nešlo přehlédnout.