Makare! dobírají si kladenského obránce Babku. V baráži nadchl úžasným gólem

Kladno vyhrálo 3:1, v sérii vévodí 2:0 a nakročilo k záchraně extraligy. „Ale určitě si nemůžeme myslet, že Zlín přejedeme,“ varoval Babka.

Ovšem on jízdu předvedl. A parádní. Ve třetí třetině zvyšoval na tříbrankový rozdíl, když na modré čáře našlápl, po křídle prosvištěl před branku Zlína, obkroužil ji a u druhé tyčky puk zasunul za čáru. Huf se přesouval pozdě. Nádherná individuální akce. I proto na Babku spoluhráči houkají „Makare“ po vzoru produktivního kanadského beka Colorada.

„Letos se mi zdá, že jsem dal hezkých gólů hodně. Jako za celou kariéru ne. Tenhle patří mezi ně,“ vykládal muž, který se na zadáka proměnil až v průběhu kariéry. „Možná mi to teď pomáhá.“

V základní části extraligy letos nastřílel čtyři branky, teď přidal pátý v sezoně. „A čtyři z nich byly podobné. Byl jsem na beku, jel jsem z pravé strany z modré čáry. Udělal jsem prvního hráče a měl jsem před sebou otevřenou dálnici. I teď jsem věděl, že to zkusím stejně, když to předtím vyšlo,“ líčil Babka.

„Brankář Huf si asi myslel, že budu střílet, jak jsem to udělal v případech předtím. Povyjel si, brána zůstala otevřená, tak jsem tam puk zasunul.“

I úvodní gól Kladna zařídil přeškolený forvard, tečí se už v čase 1:56 prosadil Ondřej Slováček. „Do třiadvaceti let jsem byl útočník, někde se to projevit musí,“ zubil se obránce.

„Pak vypadli ve Vsetíně nějací beci a já už vzadu zůstal. Teď jsem projížděl kolem branky, Veber skvěle vystřelil a trefil mi hokejku. Nebudu tady dělat, že to trénuji, prostě to vyplynulo ze hry.“

Babka se Slováčkem odčarovali brankáře Hufa, který v první partii Rytíře mučil. „Naše hra je taková, jaká je. Nebudu úplně říkat, co hrajeme. Ale musím se tlačit do brány, střílet ze všeho, clonit, být před gólmanem. Víme, že je kvalitní. Čím víc budeme pálit, tím víc mu to uděláme těžší. Huf je jejich základ, musíme ho nějakým způsobem rozhodit,“ apeloval českobudějovický rodák Babka. „Na každý gól se nadřeme, takže musíme všechno, co nám nabídnou, proměnit.“

Kladenský obránce Jakub Babka překonává zlínského gólmana Daniela Hufa.

Jednu nabídku využil i sám Babka. Už loni dal v baráži dva góly, teď se trefil zase. V prolínací soutěži se ovšem nevyžívá, jak by se mohlo zdát. „Nevím, jestli mi vyhovuje, radši bych baráž oželel. Ovšem tím, že ji hraji nějaký rok po sobě, vím, o co jde.“

Série na čtyři výhry se přesouvá na led prvoligového krále, zlínský stadion bude burácet ve čtvrtek a v pátek.

Berani za sebou mají vysilující play off a Babka a spol. toho hodlají využít: „Naše příprava byla dlouhá a hodně náročná, zatím je vidět, že jsme se těch 42 dní připravovali kvalitně. Nevím, jestli je Zlín unavený, ale doufám, že to bude znát. Budeme se je snažit unavit víc a víc.“