Miláček Jágr. Po baráži ho obklopily děti z Kanady, vykoupily jeho dresy

„Podle toho, co vím, byly děti z Vancouveru. Předem se neohlásily, výprava si sama zakoupila lístky, mohlo jich být až sedmdesát,“ líčil tiskový mluvčí středočeského klubu Lukáš Jůdl po bitvě, kterou Kladno před plným domem vyhrálo 3:1. „Ve fanshopu nám Kanaďané vykoupili všechny Jágrovy dresy, už žádné nemáme. Asi necháme nové rychle udělat.“

Školáci ze zámoří se po utkání nejprve nahrnuli do rohu stadionu, Jůdl o nich a jejich žádosti o společnou fotografii předal echo do kabiny legendární osmašedesátce. „Jarda chtěl, aby byli co nejblíž šatně, že spěchá. Takže jsem je vzal mezi střídačky,“ prozradil Jůdl.

Padesátník Jágr mezi ně přišel už v lehké klubové bundě a v kraťasech, několik minut se nadšeným dětem ochotně podepisoval a bavil se s nimi, ony se s ním fotily. Hučelo to tam jako ve vosím hnízdě, mládež z něj byla paf. Jágr je stále fenomén i za velkou louží. Kanadští návštěvníci ho obletovali jako v době jeho největší slávy, kdy válel v NHL. Na nabídku, že jim přivedou jinou superstar Tomáše Plekance, prý neslyšeli. Prosili přímo o Jágra.

Fanoušci z Vancouveru nebyli prvními cizinci, kteří letos na ČEZ Stadion zavítali, aby viděli a pozdravili hokejovou modlu. V únoru před narozeninovým zápasem s Mladou Boleslaví se Jágr fotil s příznivci z Francie, mezi nimiž byl i malý chlapec. A pak novinářům vysvětloval, proč k tomu svolil už před tím, než padlo buly: „Protože přijeli z Francie; být to Češi, tak až po zápase.“

Jágr je často zaneprázdněný anebo plně koncentrovaný, ale když může, fanouškům se věnuje. „Koncem prosince za ním přiletěli Finové, to ho překvapilo. Většinou vyhoví, když za ním váží cestu někdo z delší vzdálenosti,“ tvrdí Jůdl. Jedna z Finek při odchodu týmů do šaten čekala s povolením klubu mezi střídačkami v Jágrově dresu, který jí podepsal, a autogram vložil i na svoji velkou kartonovou hlavu, kterou nechala vyrobit

Nejznámějšími Jágrovými fanoušky jsou zámořští nadšenci The Travelling Jagrs, kteří za svým idolem cestují v jeho dresech z NHL éry a s parukami na hlavě odkazujícími na jeho někdejší dlouhou kštici, takzvaný účes na Mulleta. „Jestli se nemýlím, u nás byli naposledy v sezoně 2019/20,“ vybavil si Jůdl.