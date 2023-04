Uf, Kladno mučil Huf. Nechávali jsme ho v klidu chytat, vadilo trenérovi

Extraligový odpadlík přestřílel prvoligového vyzyvatele 40:21, jenže do skóre se to výrazněji nepropsalo. „Oni mají výborného gólmana. Šlo o to zlomit střeleckou smůlu, která se s námi táhne celou sezonu,“ vykládal útočník Matyáš Filip.

Kladno mělo nástup, jako kdyby od posledního extraligového kola nepauzírovalo přes čtyřicet dní. „Konkrétně já jsem rád za zkušenosti z loňska, teď jsem se popasoval se vstupem do baráže líp,“ doznal Indrák.

Už v první třetině Rytíři dostali puk do zlínské branky, jenže kuriózně a nedovoleně. Když se za ní klubko hráčů přetahovalo o puk, jeden z hostů klec nadzvedl a kotouč do ní proklouzl zezadu.

„Věděl jsem, že to gól být nemůže, ale zkusili jsme to,“ líčil útočník Matěj Beran, který u neobvyklé situace byl. „Pak jsme se tomu smáli.“

Dlouho však domácím veselo nebylo, až v čase 43:54 jim úsměv na tváři vykouzlil Indrákův úder. Zblízka doklepl Klepišovu střelu a odčaroval kouzelníka Daniela Hufa ve zlínské brance.

Podívejte se na jedinou branku prvního utkání baráže.

„Oni hrají dobře dozadu a jsou podpořeni výborném gólmanem. Ale na každého brankáře platí tlak do brány, dneska z toho taky padl gól, my se toho musíme držet,“ apeluje Indrák. „Když jsme skórovali, spadlo to z nás hodně. Gól jsme si zasloužili, šli jsme si pro něj a byli jsme odměnění.“

Kladenský asistent Pavel Skrbek tvrdil: „My Hufa necháme v klidu chytat, nejsme před ním, nevytváříme na něj tlak. Ale čape výborně, samozřejmě.“

I zlínský asistent Oldřich Horák jedničku Beranů blahořečil. „Huf chytá celou sezonu včetně play off výborně, hodně nám pomáhá,“ vychválil ho. V závěru Zlín před halou vyprodanou 5 200 diváky zatlačil, ani při power play ovšem nedokázal překonat jistého Brízgalu v brance Rytířů.

Jaromír Jágr se prodírá mezi dvěma protihráči ze Zlína

„V sezoně se nám stávalo, že jsme vedli o gól a soupeř nás pak mlel v pásmu. Kolikrát jsme to ani neudrželi. Dneska jsme to zvládli obětavě. Když bude těsný stav, musíme hrát u nich v pásmu a nepodělat se z toho,“ burcoval Filip.

Že by Zlín tahal nohy po dlouhém prvoligovém play off? Podle Indráka ne. „Dneska to tak nevypadalo, hrozil z protiútoků,“ tvrdil. „A před jejich bránou je to od nich těsný. Na druhou stranu třeba náš bek Ondra Slováček taky pochytal spoustu střel, takže my jsme tuhý v obraně taky. I oni to mají těžké.“

Zápas číslo 2 hostí opět kladenský ČEZ Stadion v pondělí, buly padne v 18 hodin.

„Když se budeme tlačit do brány, bude to tam padat víc a víc,“ věří útočník Filip. „Je možné, že na zlínské straně jsou nějaké náznaky, že hrají nižší ligu, ale na to nesmíme spoléhat. Oni jsou v euforii z play off, hrají obětavě, my musíme taky. Jako v play off. Jde nám o žití a nežití.“