Zlínský kapitán je zpět. Pro mě očistec, tvrdil Kubiš po vstupu do baráže

Jaký byl zápas?

Pro mě očistec, protože jsem nastoupil asi po třech týdnech. Bylo to něco jiného než dosud. Jeden zápas je za námi, před námi jich je spousta.

Jak jste se cítil?

Naskočit skoro bez tréninku je náročné. Po takové době se zapojit o level výš, než jste hrál celou sezonu, není legrace. Takže jsem se dost hledal, ale doufám, že to bude lepší a lepší.

Kladno vás výrazně přestřílelo, čím to?

Přestřílelo, ale pálili z takových pozic, že to nebylo ze slotu. Hráli efektivně dopředu, my si drželi box před brankou. Škoda gólové dorážky, že jsme to neudrželi na nule. Určitě by znervózněli, čím déle by stav byl 0:0.

Jaký máte pocit ze vstupu do baráže?

Že zítra je nový den. A cíl, který jsme si dali, máme stále před sebou. Odvést si jedno vítězství z Kladna.

Kladenská radost po úspěšném vstupu do baráže.

Cítíte rozdíl mezi extraligou a první ligou?

Bruslit umí každý, samozřejmě tady jsou šikovnější hráči. A mají spoustu kluků, kteří extraligu hráli déle. Musíme se s tím popasovat.

Dolehla na váš tým atmosféra baráže?

Vypadalo to, že jo, ale myslím, že jsme tak zkušený tým, že se s tím porveme.

A co únava? Kladno odpočívalo, vy máte za sebou dlouhé play off.

Naši kluci mají v nohách finále, ale když ho vyhrajete, nic nebolí.