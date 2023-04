Jsme na vítězné vlně. Hamrla o zlínském povstání, postupu přes Vsetín a baráži

„Hrají extraligový hokej, což bude oproti bruslivé Chance lize rozdíl. Věřím, že se s tím popasujeme,“ doufá generální manažer Robert Hamrla, který klub přebíral v době, kdy se potácel ve spodních patrech tabulky. Teď má zimák plný sedmi tisíci lidí a město zase žije hokejem.

Jaká byla oslava vítězství v Chance lize?

Myslím, že přiměřená úspěchu. Poprvé v historii jsme v sérii play off vyřadili Vsetín a navíc rozhodli doma gólem v prodloužení. Teď už vím, co znamená slovo nepopsatelné emoce, přesně takhle bych nazval pocit, který jsem po šestém zápasu měl. Když jsem na ledě objímal Dana Hufa, radostí jsem mu málem dal pusu. (směje se) Ale beru to s pokorou. Několikrát během play off se mi vybavilo, jak jsem krátce po svém nástupu seděl ve skyboxu při zápase s Porubou, prohráli jsme 1:3 a v hledišti bylo 900 lidí, kteří se pomalu všichni znali jmény. To byli ti nejvěrnější. Na to do smrti nezapomenu.

Co rozhodlo sérii se Vsetínem?

Klíčová byla výhra na ledě Vsetína ve druhém utkání, domů jsme jeli za stavu 1:1. To samé se nám povedlo i v sérii s Porubou a Třebíčí a bylo by super, kdyby to vyšlo i s Kladnem.

Mně přišlo, že soupeř byl až moc sebevědomý, třeba asistent Kucharczyk po druhém zápase říkal, že to bude Vsetín versus brankář Huf. Zato vy jste si šli za svým a bez velkých řečí.

Vzhledem k vývoji sezony si Vsetín asi oprávněně myslel, že je ve finále favoritem. Jenže ve vyřazovací části už se může stát cokoliv a naše soudržnost a týmové pojetí podpořené vynikajícím výkonem Dana Hufa převážilo. Kluci měli v hlavě nastavené, že jsme s nimi rovnocenný soupeř, navíc jsme jeli na vítězné vlně.

Z posledních 30 zápasů jste jich 23 vyhráli. Kde se udála klíčová změna?

Trenér Miloš Říha po svém nástupu změnil klima v kabině, udělali jsme i nějaké trejdy a obměnili zhruba třetinu mužstva. Jádro, které zůstalo, se semklo, tým navíc začal brutálně trénovat a dostal do sebe fyzičku. Začali jsme hrát více aktivní hokej a pomohl i nástup Zdeni Sedláka staršího do pozice asistenta. Je to člověk s vítěznou povahou, pro něhož není nic ztraceno, do kluků to dokázal dostat. Zmínit musím také Honzu Pravdu, který mi pomáhá s vedením klubu. Těch malých dílů byla celá řada a postupně si všechno sedlo.

Přitom když jste v lednu poslali pryč Honejska, Kašíka a Ondráčka, vypadalo to, že ambice postoupit už nemáte.

Měl jsem pocit, že už ani kluci nevědí, jak z té šlamastyky ven, a byli poznamenaní nejen letošní, ale i předchozími sezonami. U Libora Kašíka jsem věděl, že potřebuje změnit prostředí, a v Nitře ukázal, že je pořád vynikající brankář. Reinkarnace Ondera a Honejse se naopak v nových angažmá nevydařila, což mě mrzí.

Brankar Zlina Daniel Huf čelí šanci Adam Hořanského ze Vsetína.

Někteří hráči se naopak až neuvěřitelně zvedli a z nováčků se staly opory.

Ano, třeba Petr Kratochvíl po příchodu z Komety ožil, jeho trejd nám strašně pomohl. Z Denise Kindla je centr číslo jedna a lídr týmu, velký progres zaznamenal Kuba Husa, který zápasy obrovsky prožívá a strhává i ostatní. Na ledě je platný mladý Zdeňa Sedlák, to samé naši veteráni Piškot (Pavel Kubiš) a Béďa (Köhler), o němž jsem na Twitteru obdivně napsal, že je to náš vojevůdce. Málokdo ví, čím si prošel po sestupu z extraligy, a dokázal se ještě loni vrátit a bojovat o udržení extraligy. Takhle bych mohl pokračovat o jednom hráči za druhém.

Zeptám se ještě na jedno jméno: Daniel Gazda. V základní části někdy až moc lehkovážný, v play off naopak zblokoval 26 střel, což je nejvíc v celé soutěži, a je nejvytěžovanějším hráčem první ligy.

Na první ligu to je vysoce nadstandardní hráč, i když někdy bych ho zabil. (směje se) V play off dal zatím jen jeden gól, soupeři se na něj zaměřují, ale nahrazuje to asistencemi a bojovností. Je to velmi dobrý obránce, jemuž bude extraliga slušet.

Co čekáte od série s Kladnem, která startuje v neděli?

Hrají extraligový hokej, což bude oproti bruslivé Chance lize rozdíl. Věřím, že se s tím popasujeme. Rozehraní jsme slušně, únava je sice cítit, ale věřím, že to přebijeme tím, na jaké vlně teď jedeme. Bude to i velký souboj gólmanů, náš Dan Huf má teď formu. Musím dát velký kredit Ríšovi Hrazdírovi, který tady coby trenér brankářů odvedl kus práce. Dan i další gólmani mají skvělou fyzičku a pohyb v bráně, i mého syna Patrika naučil výborně bruslit. Současný kouč Luboš Horčička to s nimi už jen dopiloval.

Těšíte se na souboje s legendami Jágrem a Plekancem?

Jágr je největší ikona českého hokeje, ale uvidíme, jestli do série nastoupí. Nepřekvapilo by mě, kdyby nakonec nehrál. Plekance si budeme muset pořádně hlídat, je to jejich klíčový hráč a bez něj by Kladno bylo slabší. Pořád doufám, že tam jeden zápas urveme, ale i kdyby to bylo 2:0 pro Kladno, tak v našem žluto-modrém pekle jsme schopní stav série vyrovnat.

Jak moc vám play off pomohlo ekonomicky?

Obrovským způsobem. Když jsem klub přebíral, byli jsme na minus dvaceti milionech korun. Teď už víme, že skončíme na nule, a to i díky neuvěřitelné podpoře fanoušků, kteří si kupovali vstupenky a plnili zimák. I sponzoři vidí, že Zlín zase žije hokejem, v jednání s nimi i městem nebo krajem nám to pomáhá.

Aby se klub posunul dál, potřeboval by opravit zimní stadion. Není teď čas zase zkusit jednat s městem či státem o rekonstrukci?

Nemyslím si, že díky jednomu vydařenému play off nám někdo najednou dá miliardu na rekonstrukci. Důležité je, že od 1. května přechází oba naše zimní stadiony do majetku městské firmy Steza, a věřím, že v brzké době se hlavní zimák opraví tak, aby se na něm dala hrát extraliga dalších dvacet let. Už jsme začali s osvětlením nebo střechou, další práce začnou po skončení sezony.

A na závěr kauza omezení prodeje vstupenek hostům na šestý zápas finále Chance ligy. Udělal byste to zpětně znovu?

Jednoznačně, o tom nebudu debatovat. Nešlo jen o jeden incident v podobě napadení našeho autobusu s hráči po příjezdu z venkovního zápasu vsetínskými fandy. Bylo to vyvrcholení. Po prvním utkání nám ve Vsetíně kamenem rozbili okno u autobusu s fanoušky, v domácím zápase pak došlo k dalším nepochopitelným věcem.

Jakým?

Na videu máme, jak vsetínští fanoušci začali útočit na naše příznivce, jeden z nich šel přes celou tribunu a napadl malé dítě. Tohle normální člověk nepochopí a na stadionu to nemá co dělat. Podle soupeře jsme měli posílit bezpečnostní agenturu, ale náš klub zodpovídá za bezpečnost sedmi tisíc návštěvníků, a ne jen za stopadesátičlenný kotel Vsetína. Navíc tohle je práce pro policii, která ale může zasahovat, jen když se něco stane. Viz po zápase, kdy byly s hostujícím kotlem problémy i v okolí stadionu. Na vsetínském zimáku byli naši fandové v kleci, já jsem nic podobného nechtěl, a dva zápasy měli hostující příznivci svobodu. Jak to dopadlo, jsme viděli. I proto jsme jim na šestý zápas uvolnili jen padesát vstupenek, takže část jejich fanoušků tady byla a fandila. Ale normálně, bez excesů a fyzického napadání domácích fandů.