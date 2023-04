Chci hrát na hlavním pódiu, říká kapitán zlínských hokejistů Köhler

Ještě zpátky k finále. Jaké bylo?

Především bych dal kredit Vsetínu. V zápasech se těžko hledal lepší tým. Těžká série. Pro nás jen dobře, že nešla do sedmého utkání na Lapač. Celý kraj si to užil, byl to pěkný zážitek. Sezona tím vygradovala. Fajn pro lidi. V našem rybníčku bylo finále středem hokejové republiky, i když prime time je o patro výše v semifinále extraligy.

Obránce Vsetína Ondřej Němec odehrál ve Zlíně poslední duel své kariéry. Byl jste jeho soupeřem i spoluhráčem. Jak si ho budete pamatovat?

Když jsme si podávali ruce, gratuloval jsem mu k jeho kariéře. Část mojí osobnosti mu trochu závidí. Že si sedne doma, otevře si sedmičku vína, zavzpomíná, jak byl mistr světa, jak vyhrával tituly. Klobouk dolů před ním. Nikdo z téhle finálové série se k jeho výkonnosti nikdy nepřiblížil.

Zlínský kapitán Bedřich Köhler..

Do extraligy vede cesta přes baráž. Jak těžké bude přepnout z play off Chance ligy?

Všichni jsme zvědaví na srovnání výkonnosti. Nikdo z nás není schopný odhadnout, jaká je. I když Kladno skončilo v extralize poslední, uhrálo 55 bodů, což jsme loni při našem sestupu nedali. Musíme jít do baráže s pokorou, respektem. Určitě jsme v roli outsidera. Ale čtyři týdny jsme tady nehráli se sebezapřením, abychom teď řekli, je to za námi. Nějaký respekt k první lize je, ale extraliga je nejvyšší meta pro každého hráče, ať je mu dvacet let, nebo osmatřicet jako mně. Každý chce hrát na hlavním pódiu. Jestli na to bude mít, se ukáže.

Kolik procent si dáváte?

Patnáct. Chtěl bych, ať jsme rovnocenným partnerem v baráži, ať se hraje co nejdéle, ať lidi pobaví.