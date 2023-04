Po dlouhém tápání přišla v pravý čas euforie. A teď na Jágra! těší se Zlín

A rovnou ve finále Chance ligy. K dokonalému happy endu zbývá jediné. Zvládnout extraligovou baráž s Jágrovým Kladnem, která započne v neděli.

„Jasně, je to o soutěž níže, ale lidi hokej zase baví. Je fajn, že přijdou na zimák ne si zanadávat, ale zafandit,“ těší finálového kapitána Bedřicha Köhlera třikrát vyprodaný stadion.

Program baráže o postup do extraligy

Neděle 16. dubna

Kladno – Zlín (16 hodin)

Pondělí 17. dubna

Kladno – Zlín (18)

Čtvrtek 20. dubna

Zlín – Kladno (17.30)

Pátek 21. dubna

Zlín – Kladno (17.30)



Případně

Pondělí 24. dubna

Kladno – Zlín (18)

Středa 26. dubna

Zlín – Kladno (17.30)

Pátek 28. dubna

Kladno – Zlín (18)

Play off 2020 náhle utnul rozmáhající se covid hned v jeho zárodku. O rok později při pokračující koronavirové pandemii a bez diváků v hledišti skončili Berani předposlední, aby loni po 42 letech opustili extraligu, a volný pád nezastavili ani v první lize.

Po zmíněné domácí porážce od Slavie bylo trápící se mužstvo na odpis. Že se po třech a půl frustrujících sezonách vrátí do Zlína hokejová radost? Kdo tehdy věřil, ať se směle přihlásí!

Postupový gól nenápadného obránce a učitele tělocviku Martina Novotného z páté minuty prodloužení byl reminiscencí na slavnou trefu Filipa Čecha, jenž před deseti lety poslal sedmý, rozhodující zápas extraligového finále proti Plzni do prodloužení devět vteřin před koncem základní hrací doby.

„Mohli jsme ubránit vedení 2:1, ale tím prodloužením byly emoce veliké,“ kochal se Köhler ohromující atmosférou a nelíčeným nadšením po Novotného brance, kterou na Velikonoční pondělí vygradovalo do krajnosti vyšponované valašské derby.

„Je to fantastický pocit. Kluci si to zasloužili. Jsem na ně hrdý, že to dokázali. Měli jsme štěstíčko, které k tomu patří. Přiklonilo se ke správnému týmu. Jsem pyšný na mužstvo, na město, na fanoušky. Byli fantastičtí,“ povídal bezprostředně po sladké finálové tečce dojatý trenér Miloš Říha mladší, jeden ze strůjců zlínského povstání ze dna na vrchol blaženosti.

Syn bývalého reprezentačního trenéra přebíral na začátku prosince rozklížený celek s myšlenkami na valašské finále, po pár hodinách je ale zaplašil. Měsíc a půl se Berani výsledkově trápili. Jakmile se však rozjeli, už je nikdo nedokázal zastavit. V závěru základní části vyhráli 12 z 15 zápasů. V play off vyřadili třetí Porubu (3:1), první Třebíč (4:1) a druhý Vsetín (4:2). Z vlastní haly udělali ve vyřazovací části nedobytnou pevnost.

„Tvrdá práce, pospolitost. Kluci se podřídili. I změny v kádru pomohly. Tým se provzdušnil. Na jménech se oslabil, ale na soudržnosti a týmovosti posílil,“ vypočítal Říha důvody zlínského přerodu.

Změny, které nastartoval nástup generálního manažera Roberta Hamrly v půlce sezony, přinesly nečekané, ale o to sladší plody.

„Po dlouhé době jsem začal cítit, že i když tým nehraje dobře, není lepší, dokáže zvítězit. Po druhé třetině čtvrtého finálového zápasu tady ve Zlíně jsem říkal v kabině, že jsme jak nějací podomní prodejci. Vyhodí nás dveřmi a vrátíme se oknem. Z těch děr jsme našli cestu, nějak jsme se vykopali. Připomínalo mi to časy, kdy jsme byli úspěšní. Kdy jsme hráli defenzivu a semknutostí, sebeobětováním jsme to dokázali dovést do vítězného konce,“ popisoval Köhler, který v 38 letech na sklonku kariéry prožívá pozdní hokejové jaro.

To nejlepší ale může teprve přijít. „Zkusíme se dostat zpátky do extraligy. To je náš cíl od začátku sezony. Když se to povede, bude to velký bonus,“ vyhlíží obránce Novotný extraligovou baráž.

Je to jiná soutěž. Pro vítěze Chance ligy nanejvýše nespravedlivá. Série na čtyři vítězství začíná na ledě nejhoršího týmu extraligy, který před ní 42 dnů odpočíval, zatímco Berani cedili krev ve fyzicky a emočně vyčerpávajícím play off.

„Neměl bych to říkat, ale jsme docela dost pomlácení. Přesto věřím, že se kluci dají do kupy. Těžko dopředu předpovídat. První dva zápasy napoví,“ prohodil Říha.