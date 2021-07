Jsem hráč do čtvrtého útoku, říká Jágr. Už se z něho stal i skaut

Ve čtvrtek dopoledne představil sedm nových posil včetně asistenta trenéra Jeffa Paula, jenž poslední dva roky skautoval v NHL pro Florida Panthers.

Přednesl, že Rytíři najdou azyl nejspíš v Chomutově, když jejich vlastní zimák nemá střechu.

A pochválil Tomáše Plekance za pomoc se skládáním týmu.

S jakými ambicemi půjdete do další extraligové sezony?

Tím, že nebudeme hrát zápasy doma, se ambice změnily. Chtěl jsem postavit tým, který bude konkurovat všem v extralize. Teď je hlavní cíl zachránit se, nebudeme si nic namlouvat. Dost možná spadnou hned dva týmy (myšleno jeden přímo a jeden po baráži).

Jaká bude role nového kouče Paula?

Měl by dostat z hráčů to nejlepší, už při výběru posil fungoval jako taková spojka. Ono šest zámořských hráčů je velké sousto, skoro jedna třetina týmu, takže doufám, že v tomhle Paul pomůže. Přišel i díky Tomáši Plekancovi.

Jak to?

Sehrál v domluvě největší roli. Bavili jsme se, že potřebujeme sehnat Kanaďana, ti dokážou hráče vyždímat. V tom mi Tomáš pomohl. Vedení nechalo výběr posil i trenéra na nás, tak jsme hledali to nejlepší.

Takže se z vás stal skaut?

Mám neskutečně pozic, hrozně moc funkcí (smích).

Čekáte, že kouč a noví hráči ovlivní i váš herní styl?

Původní plán byl přinést co nejvíc hráčů ze zámoří, když máme v extralize snad jediní se Spartou úzké kluziště jako v NHL. Akorát, že to kvůli rekonstrukci nevyjde, tak uvidíme, jak se s tím hráči poperou. Fanoušci se přesvědčili na letošním mistrovství, jaký je rozdíl hrát na úzkém a širokém ledě. V Chomutově mají 28 metrů na šířku, takový střed.

Proč Chomutov a ne O2 arena v Praze, která by byla pro fanoušky přijatelnější?

Důvodů je spoustu. Nevíme, co bude za dva měsíce, jestli pustí diváky. Se Spartou by bylo náročnější vyjednávání ohledně reklamních podmínek, má své partnery. Mohli bychom na sebe v něčem narazit, kdyby se tloukla Billa s Kauflandem (Sparta má za partnera Billu, Kladno Kaufland). V Chomutově nám spíš vyjdou vstříc.

Loni jste ladil formu hlavně na play off v první lize, ale letos bude potřeba sbírat body v každém extraligovém zápase, počítáte s tím?

Jsme ve složité situaci. Když jsme postoupili, nejlepší čeští hráči byli dávno rozebraní, věděl jsem, že bude problém poskládat mužstvo. K tomu nám budou chybět jedni z nejlepších fanoušků v republice. Mužstva, co k nám přijíždí, nemohou říkat, že to u nás jsou lehké zápasy. Ale nemá smysl si stěžovat, tím si nepomůžeme.

Jak se cítíte vy?

Už se nepovažuju za hráče, co bude rozhodovat. Patřím do čtvrtého útoku a na přesilovku... Pomalu se předělávám do role manažera. Hraju ještě proto, že to je pro tým z ekonomického hlediska lepší, ale vím, že už nejsem takový přínos jako dřív.

Baví vás hokej ještě?

Baví, jinak bych nehrál i přes ty finanční výhody. Jenže zeptej se mě jiný den, odpovím pokaždé asi jinak... Je to daleko jednodušší, když se daří.

Stihl jste si v létě už odpočinout?

Byl jsem na pár dní ve Španělsku, ale neustálé testy a kontroly mě tak znechutily, že dlouho nikam nepojedu. Čtrnáct dní jsem nemohl smrkat.

Řešíte v týmu očkování?

Já jsem hráče ještě pořádně neviděl, na letní přípravě jsme očkování neprobírali, to se v Česku rozebírá až moc.

Takže názor jste nezměnil?

Vždycky jsem zastával, že nechci lidem radit a říkat, co mají dělat. Ať se každý rozhodne, co je pro něj nejlepší. Proč by to měl dělat sportovec, který se celý život honí za pukem? Na to máme milion odborníků. Čekal jsem, že doktorská elita si sedne a řekne plusy a mínusy očkování, ale aby to dělal hokejista? Nesmysl. Nejsem proti očkování, jen nechci sdílet svůj názor, abych někoho ovlivnil. Snažím se neradit, poučil jsem se, protože když řeknu svůj názor, vždy se to otočí proti mně. Starám se o sebe.

Zpět k hokeji, jak se vám líbí posily?

Doufám, že brankář odchytá všechna utkání, jinak bude muset do brány náš trenér brankářů, co má asi 120 kilo (smích). Obrana má výšku, váhu, líbí se mi, když jde z beků respekt, protože jsou urostlí. A elitní útok by měli s Plekym utvořit Kristo a Ciampini.

Máte tedy kádr poskládaný?

Když budou všichni hrát, jak si představuju, tak ano. Jenže lidský faktor se nedá naplánovat, uvidíme podle přípravných zápasů.

Nemáte obavu z Dotchina? V NHL odehrál přes 100 utkání, ale z Tampy ho vyhodili kvůli nadváze.

Obavy musím mít vždycky, není mi to lhostejné, ale věřím, že všichni přijedou co nejlépe připraveni. Je to jejich šance se ukázat. Když mluvím s agenty, říkám jednu důležitou věc: hráče nedokážeme zaplatit, ale můžeme mu dát příležitost. Hráči tu můžou dokázat, že jsou lepší, než si kluby předtím myslely.