Jágr v Kladně složil zahraniční legii: Trh byl rozebraný, musel jsem

Teď nejde o to, že kvůli průtahům s rekonstrukcí kladenského zimáku Rytíři na dlouhé měsíce přesídlí do azylu, který nejspíš najdou v Chomutově. Hrající majitel Jágr po postupu do extraligy vsadí na legii zámořských borců, jejichž jména oficiálně představil na čtvrteční tiskovce.

Landon Bow. Jake Dotchin. Cody Donaghey. Kyle Wood. Daniel Ciampini. Danny Kristo.

Neznáte? Poznáte. Brzy.

Snad jen ve zkratce: bek Dotchin zvládl stovku startů v NHL, ale více než rok nehrál zápas. Gólman Bow se v ní mihl, ostatní se mezi elitu marně pokoušeli dostat nebo si už vydělávali různě po Evropě.

Systém, který fandí cizincům

Příchod každého neznámého borce s cizím pasem do extraligy působí jako průjezd auta tunelem, po kterém automaticky slyšíte ozvěnu: „Proč? Proč sem taháte průměrné až podprůměrné cizince, kteří zabírají místo talentům, odchovancům a domácím hráčům?“

Královéhradecká posila Ahti Oksanen v časech působení v americké univerzitní NCAA

Skrývá se v tom obrovský kus pravdy. Uvědomovat si to musí i Jágr, ale co mu zbývá? Tepat ho by bylo příliš jednoduché a vlastně až nefér.

„Trh byl rozebraný, museli jsme se podívat do zahraničí,“ pokrčil rameny Jágr. Zatímco extraligová konkurence už po Novém roce tvořila soupisky, on s Rytíři válčil v­ první lize a vyhlédnutým posilám nemohl zaručit, zda od podzimu budou hrát v nejvyšší soutěži, nebo budou objíždět zimáky v Kadani, Kolíně a Šumperku.

36 hráčů z ciziny přes léto zamířilo do extraligy nebo v ní měnilo tým

Ne, lepší systém v tomhle ohledu stěží vymyslíte. Daleko horší je, že naopak stále k najímání cizinců navádí.

„Tabulkové odstupné brzdí český hokej,“ tvrdí Ladislav Šmíd - liberecký bek a před postupem Jágra s Plekancem zřejmě nejvýraznější extraligová osobnost. „I když je Čechovi přes třicet, může stát více než milion. Peníze raději klub ušetří a dá je na plat cizince.“

Šéf hokejových odborů (CAIHP) Libor Zbořil opakovaně vybízí: „Jen se podívejte, kolik je v extralize průměrných zahraničních hráčů, kteří hrají na úkor mladých. Jde o nastavení tabulek a cen za hostování.“

Upřímně? Svaz loni na jaře opatrně nadhodil, že v překlenovacích covidových časech postupně proklínané tabulky přemění na férovější systém výchovného. Reforma vyšuměla. Nebo se o ní veřejně nemluví, což je také chyba. Na svazu chybí kuráž, klubům systém nevadí, jenže čeští hokejisté úpí. A mezitím Jágr netroškaří, najme šestku cizinců a navrch kanadského trenéra Jeffa Paula.

Až na pár výjimek každý extraligový klub v přestupním oknu angažoval aspoň jednoho cizince, čímž trochu ulevil rozpočtu. Kometa třeba sehnala čtyři zajímavé Slováky, Hradec kromě jejich krajana Lampera přivedl ještě po dvou Kanaďanech a Finech.

A nečekejte, že tím vše končí.

Spíš naopak.

Z nabobtnalé patnáctičlenné extraligy přímo sestoupí poslední tým, předposlední čeká baráž. Dá se čekat, že tenhle strašák podnítí manažery namočených mančaftů k ­ještě zběsilejšímu hledání pomocníků s daleko pochybnějšími příběhy, než napsal kladenský novic Dotchin, jehož Tampa předloni vyhodila kvůli nadváze.

Král soutěže i nadbytek odpadu

Chlapíci ze zámoří čím dál znatelněji ovlivňují extraligu. Z Američana Muellera se v Brně stal vládce bodování. Kanaďan Rodewald měl zase nezanedbatelný podíl na třineckém titulu. Předchozí sezonu se kladenský Austin stal nejproduktivnějším extraligovým bekem za poslední dvě dekády, což Kanaďana vystřelilo do Kontinentální ligy.

Peter Mueller z Brna uniká hradeckému Lukáši Cingelovi

Je zároveň trochu neradostné zjištění, že se z borců z AHL stává v extralize platné zboží, byť stále převažuje, že se ze zámořských akvizic stane odpad. Neuchytí se a v tichosti se odklidí.

Jágr musí věřit, že pro extraligovou záchranu vytipoval šestku posil správně. Sám už si nevěří. „Už se nepovažuju za hráče, co bude rozhodovat. Patřím do čtvrtého útoku a na přesilovku.“