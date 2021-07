Jágr hráč. Jágr manažer. Jágr organizátor. Těžké pro tělo i mysl, řekl

Během následujícího roku potřebuje úspěch na všech frontách. V našlapané extralize si přeje stlačit konečně konkurenci pod sebe a nemít starosti se sestupem.

Na srdci mu leží i úspěch očekávaných Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně, kterou pořádá za pomoci miliardáře, majitele pardubického klubu a jeho velkého fanouška Petra Dědka.

„Snažíme se vymyslet něco speciálního. Řekli jsme, že chceme uspořádat největší a nejkrásnější akci, jaká tady kdy byla,“ netají ambice Jágr. Tato slova jen dokládají, že se v posledních měsících převtělil z někdejšího nejlepšího hráče na světě především do role manažera. O čem dalším Jágr mluvil na středečním setkání s novináři?

O organizaci Winter Hockey Games:

Když už budeme ve Špindlu stavět kluziště na tak úžasném místě, může to tam být celý týden a využije toho spousta lidí. Proto jsme zařadili další zápasy - univerzitní i ženský hokej. To je hodně zajímavé.

O podobnosti se zápasem NHL u Lake Tahoe:

Viděl jsem pár záběrů a bylo to hezké. Ale víte, že na krásu příliš nedám. Pro mě je důležité, aby si diváci přišli na své a mohli si říct: „Byli jsme tam, byl to skvělý zážitek a vyplatilo se nám utratit peníze peníze za vstupné.“

O výběru soupeřů:

Brali jsme i podle toho, jak velkou fanouškovskou základnu mají. My hokejisti si vždycky přejeme, aby na zápasy přišlo co nejvíc lidí a bylo vyprodáno. Všechna mužstva to splňují. V Pardubicích chodí průměrně osm tisíc fanoušků a je úplně jedno, jestli hrají dobře nebo špatně.

O hráčském vytížení během Winter Hockey Games:

Rád nastoupím za tým legend v zápase Česka proti Slovensku a potom také za Kladno proti Pardubicím. Měl bych stihnout oba zápasy, pokud se nezraním. Pro Kladno je teď speciální každý zápas už proto, že máme letos jasný cíl: neopakovat předloňskou sezonu, abychom nespadli.



O přípravě na Winter Classic:

Není jednoduché ohlídat, abych se nezranil. Mám dvě zkušenosti s Winter Classic v Americe a vím, co to obnáší. Pro tělo je venkovní utkání rozdíl, svaly nejsou dost zahřáté. Udělám všechno pro to, abych zápasy přežil. Chci je odehrát v nejlepší možné formě.

O návratu diváků:

Před rokem si nikdo nedokázal představit, že budeme celou sezonu bez fanoušků. Nakonec jsme si to zažili, ale zvládli jsme těžkou dobu. Věřím, že na zápasech ve Špindlu budou minimální opatření, nebo vůbec žádná. Je výhoda, že budeme hrát pod otevřeným nebem, což považuji za lepší variantu než na uzavřeném zimním stadionu. Přeju si, aby se hrálo před plným hledištěm.

O manažerských povinnostech a přípravě na příští sezonu v Kladně:

Je těžké skloubit psychickou a fyzickou únavu. Snad nejtěžší, co jsem kdy zažil. Není legrace jít na jednání a potom trénovat na maximum. Člověk se musí pořád udržovat a pro mě je to výzva. I kdybych se hokeji už profesionálně nevěnoval, stále bych o sebe pečoval. Je to dobré pro tělo i mé zdraví. Musel bych něco dělat. Takhle se donutím, abych dělal ještě víc.

O kladenském azylu:

Víme, že jediný domácí zápas odehrajeme ve Špindlu. (smích) Zatím se jednání nikam neposunulo. Nejpozději začátkem příštího týdne budeme stoprocentně vědět, kde budeme hrát extraligu.

O kladenském odchovanci Ticháčkovi před draftem:

Je to mladý nadějný hráč draftovaný do kanadského juniorské ligy. Slyšel jsem, že si tam půjde zahrát. Byla by to pro nás velká škoda, protože existuje šance, že by si za Kladno zahrál extraligu. Hokej v NHL se od devadesátých let hodně vyvinul, tehdy se hrálo dost do těla a hráči se draftovali podle výšky a váhy. Teď to jde směrem do techniky i rychlosti. Proto má velkou šanci projít draftem.

O kladenských posilách:

Zatím přiletěl jen brankář a trenér. Ostatní jsou na cestě a do týdne by měli dorazit.

O rozšiřovacím draftu NHL:

Rozšiřovací draft je teď mnohem spravedlivější než před dvaceti lety. Mužstva si teď mohou chránit jen několik hráčů a nové týmy si mohou sáhnout po kvalitních hokejistech. To se před čtyřmi lety povedlo Vegas, které hned postoupilo do finále Stanley Cupu. Byl to obrovský úspěch. Spoustu lidí možná překvapilo, kam se dostali. Ale ten, kdo to sleduje, ví, že si vybrali opravdu dobře a měli čtyři velmi dobré lajny.