„Nevím. Vůbec to netuším. Tohle byl jen trénink, zápas je něco jiného,“ uvedl pro iDNES Premium. Mimochodem v pondělí to bude 33 let, co Jaromír Jágr v lize jako junior s celoobličejovým krytem a číslem 15 debutoval.

Co rozhodne o vašem startu?

Vše záleží na tom, kolik budeme mít k dispozici hráčů. Když budeme všichni zdraví, hrát nebudu. Když budeme mít nemocné, tak na ledě můžu být. Uvidíme.