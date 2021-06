Kladno narazilo při rekonstrukci haly na problémy, možná začne extraligu v azylu

Zimní stadion, který je jedním z nejstarších svého druhu v republice, slouží hokejistům od konce 50. let minulého století. Probíhající rekonstrukce odhalila, že konstrukce budovy je podle odborníků natolik poškozená, že novou střechu na ni nelze bez dalších zásahů umístit, neboť by nevydržela její nápor.

Je nyní zřejmé, že rekonstrukce s původním termínem dokončení zkraje podzimu se nejspíš protáhne a také prodraží. Kladenští s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem potřebují najít co možná nejdříve optimální cestu, jak se s problémem vypořádat.

„Zatím není možné cokoli sdělit, pouze to, že problém nastal a je potřeba ho vyřešit. Byli přizváni statici, jak ze strany investora, zhotovitele i nezávislý statik, kteří hledají nejschůdnější a nejrychlejší řešení. Více budeme vědět nejdříve příští týden ve středu 23. června po kontrolním dni,“ uvedl pro Kladenský deník Jiří Chvojka, jednatel Sportovních areálů města Kladna a náměstek primátora.

„Problém nijak nezastíráme, jelikož se od počátku vědělo, že skutečný stav konstrukce zjistíme až po sejmutí střechy. Jsme pochopitelně zklamaní, ale je vidět, že dřívější používané technologie byly zkrátka jiné, než jsme dnes zvyklí. Ale až takovou komplikaci jsme nečekali,“ připustil Chvojka.

Extraligový tým Rytířů proto čeká období nejistoty, za jakých okolností sezonu mezi elitou zahájí. Hned v úvodním kole nového extraligového ročníku v pátek 10. září by měli Středočeši podle původního rozlosování přivítat před svými diváky Vítkovice.

„V tuhle chvíli jsme teprve hodně na začátku, jestli to tak lze pojmenovat. Jsou samozřejmě varianty, kdyby se to celé protáhlo, ale to je věc, na níž jsme nějakým způsobem připravení od začátku. Počítalo se s tím už od představení projektu, že potřebujeme mít v záloze různé alternativy,“ řekl dnes ČTK tiskový mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

V současnosti klub řeší hlavně přípravné zápasy. „Chtěli jsme udělat takovou malou tour v okolí Kladna, kde víme, že máme také fanoušky, kteří za námi do Kladna dojíždí. Chtěli jsme se touto cestou přiblížit i my jim. Ve hře byly čtyři stadiony, v tuhle chvíli to vypadá na dva z nich, ale ještě je potřeba to dotáhnout, proto nechci být zatím úplně konkrétní,“ řekl omluvně Jůdl.

Na start extraligy pak mají Kladenští v záloze tři náhradní varianty, musí ale vybírat pouze z těch stadionů, které odpovídají extraligovým normám. Další možností je prohození pořadatelství se soupeři. Nováček by tak začínal delší sérií venkovních duelů.

„I tohle je v éteru, ale asi to není z různých důvodů úplně pravděpodobné. Všechno bude záležet i na tom, jak dlouhá bude nakonec ta prodleva, co bychom museli hrát mimo Kladno a zda nebude nutné počítat spíše s nějakým azylem,“ vysvětlil Jůdl.

„Nějaké resumé by se mohlo objevit v červenci. Je třeba brát v potaz, že rekonstrukce probíhá vlastně teprve měsíc a půl. Pořád je tu ale i ta možnost, že se vše stihne nebo bude potřeba řešit jen dny či týdny, ale nikoliv měsíce. Samozřejmě bychom byli nejradši, kdyby to bylo právě takhle, ale to všechno opravdu teprve uvidíme,“ dodal Jůdl.