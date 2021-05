Kladno dodalo na soupisku pro extraligu další tři obránce

Šestadvacetiletý Kehar působí v Kladně už od mládežnických let a čeká jej již osmá sezona v A týmu. „Jsem na Kladně hrozně rád a mám velkou radost, že tu budu pokračovat. Hodně na sobě pracuji, abych si zasloužil tu být. Také jsem si ulevil, když konečně vím, jak to se mnou bude v další sezoně. Moc se na extraligu těším,“ uvedl Kehar.

Rodák z Benešova odehrál v aktuální sezoně za Rytíře včetně play off 32 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal tři asistence.

Součástí kladenské obrany bude i o deset let starší Suchánek, jenž do středočeského klubu přišel v průběhu sezony z Českých Budějovic. Za Rytíře odehrál 25 utkání s bilancí tří branek a čtyř asistencí. „Byla to pro mě priorita, jsem tu moc spokojený a už se těším, až od nové sezony poznám i kladenské fanoušky,“ řekl Suchánek.

Čtyřiadvacetiletý Hajný je kladenským odchovancem, v posledním ročníku nasbíral 13 bodů (4+9) v 35 zápasech. Vedle tří nových smluv Kladno na svém webu potvrdilo i odchod zámořského obránce Luca Snuggeruda, který bude hrát za Bratislavu Capitals.