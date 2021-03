Růžička o hradecké defenzivní taktice: Nic na tom nebudeme měnit

Jeho krásná akce gólově nejenže otevřela druhý zápas série, ale zároveň mu možná přinesla nominaci na nejhezčí branku sezony. V první třetině druhého zápasu předkola mezi Hradcem a Litvínovem se domácí obránce Radim Šalda rozjel ve středním pásmu s pukem, vyhnul se dvěma soupeřovým hráčům a pak se nádherně trefil do horního rohu litvínovské branky. Gólový start v cestě za druhou výhrou byl na světě.

Vzpomínka na rok 2019. Hradecký Radim Šalda (vpravo) slaví gól s Alešem Jerglem.

„Někdy to tak prostě je, že se před vámi otevře prostor. Viděl jsem, že první z protihráčů jde k mantinelu, tak jsem se zkusil dostat doprostřed a vyšlo to, stejně jako stahovačka na druhého,“ popsal dvaadvacetiletý hradecký bek svůj útočný výpad.

Zakončil jej krásnou střelou, po níž možná trochu nevěřícně chvíli koukal, co se mu vlastně povedlo. „Ne snad, že by to byl nevěřícný smích, ale spíš mířil na to, že si kluci ze mě dělávali srandu, že jsem dřevák,“ vysvětloval bezprostřední pocity po brance, která Hradci přinesla v zápase nejen vedení, ale také potřebný klid do dalšího průběhu. V něm tak tým mohl naplno využít taktiku zajištěné obrany, která se soupeřům v těchto situacích zajídá. Ti litvínovští to dávají hlasitě najevo.

„Že jsme zalezlí a jen čekáme na chybu soupeře? Taktiku máme danou, věříme jí a chceme takhle hrát. Ať si každý říká, co chce,“ reagoval Šalda na to, co je hradeckému mužstvu, a zvlášť nyní v play off, předhazováno, „všichni chtějí vyhrát a v této sérii uspět.“