Klasický Růžičkův beton. Musíme to zlomit, velí litvínovský Látal

Hradec vs. Litvínov Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

„Hodně to ovlivnil rychlý gól. Hradec pak hrál klasický beton, který trenér Růžička aplikuje všude, kam přijde. Je těžké se potom dostávat přes střední pásmo, ale my si s tím docela poradili, nebyl to tak jednoznačný zápas,“ tvrdil litvínovský útočník Martin Látal po středeční bitvě.

Domácí skvěle vstoupili do zápasu, ve 3. minutě se trefil Jergl. Ve 3. části pojistil výhru Hradce Kevin Klíma. Litvínov vyslal na brankáře Marka Mazance 34 střel, žádná se neujala. Ani trestné střílení Zdráhala po faulu právě na Látala. „Musím vyzdvihnout Mazance, předvedl super zákroky, vychytal nás,“ smekl forvard.

Měnit zásadně hru však Litvínov prý nebude ani v dalších zápasech série. „Ale musíme se víc prosazovat a zlomit to,“ velí. Nejen kvůli bídné bilanci s Hradcem bude mít Litvínov v dnešní odvetě velkou motivaci. Na soka se Verva zlobí i kvůli kuriózní situaci ve druhé třetině.



Útočník Lukeš byl natlačen dvířky na střídačku Hradce a prošel z ní na vlastní, jeho tým pak dostal trest za špatné střídání. „Asi to ani nechci komentovat. Jestli to je tak, jak jsem slyšel, tak klobouček dolů, že tohle domácí hráč udělá. Nevím, jestli tohle je úplně hokej,“ byl naštvaný Látal.