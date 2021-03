Jsem dřevák, sepsul se talent Svoboda. Odvrátí Litvínov vyřazení?

„Jsem přesvědčený, že se do Hradce vrátíme a bude se hrát pátý zápas. Musíme ale proměňovat šance a nedělat zbytečné chyby. Jít si více pro fauly, protože v přesilovkách jsme silní. Musíme se tlačit do brány a najít recept na Mazance. Nemyslím si, že jsme teď byli ve dvou zápasech horší, bylo to vyrovnané, ale bohužel nám chybí gólová efektivita,“ štve Svobodu.

Litvínov vs. Hradec Králové Online reportáž v sobotu od 18:30

Sám byl hned v úvodní početní výhodě blízko gólu. Dvakrát ale trefil jen tyč. „Nevím, co k tomu říct. Mám to celou sezonu, nevím, co se děje. Už to není náhoda. Mrzí to. Kdybychom vedli, jsem přesvědčený, že by to bylo jiné. Když jsem ale dřevák a střílím to do tyček, tak je to k ničemu,“ zlobil se Svoboda sám na sebe. O tom, že dostane v početní výhodě šanci místo Hübla, se dozvěděl po rozbruslení před čtvrtečním zápasem. „Improvizovali jsme. Máme tam nějaké založení, což jsem se snažil dodržovat, ale prostě to nevyšlo,“ litoval Svoboda.

Zásadní prý bylo, že Litvínov znovu jako první inkasoval. „Je to škoda. V přesilovce jsme měli šancí hodně, do vedení se ale dostali domácí. My jsme naštěstí na konci první třetiny vyrovnali. Ve druhé části si myslím, že se oni trošku báli, čehož jsme měli využít, dostat se do vedení a odskočit. Pak jsme ale dostali blbý gól v oslabení, kdy nám nevyšlo přečíslení a oni z protiútoku skórovali. A na konci třetiny potřetí, pak už to hráli chytře.“

Precizní defenzivou Hradce jsou hráči Litvínova už trochu deprimovaní. „Je to hrozné, oni to hrají efektně. Brání, je to frustrující. Na naší střídačce je vidět, že když vedou, tak si to hlídají a čekají jen na naše chyby. Pokud bychom vedli my, tak si myslím, že máme tým na to, abychom je porazili,“ je přesvědčený talentovaný útočník. Jenže Verva v sérii ještě ani jednou nevedla. „Na psychiku je to špatné. Furt makáme a oni si to hlídají.“



Zlomí to Litvínov v sobotu? Zápas číslo 3 startuje na Hlinkově stadionu v 18.30.