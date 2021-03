ONLINE: Kometa zkouší v předkole proti Vítkovicím odvrátit vyřazení

Kometa Brno - Vítkovice, od 15:00 Stav série 0:2

Kdykoliv se v poslední době Kometa potkala s Vítkovicemi v play off, byl z toho postup. Tentokrát je všechno jinak a Brňané po dvou těsných porážkách 1:2 v prodloužení a následně v normální hrací době nečekaně čelí brzkému konci. Ostravanům funguje první útok, spolehlivě chytá náhradník Dolejš a hráčům před ním se daří utlumit jindy výborné přesilovkové formace rivala.



Olomouc - Plzeň, od 17:00 Stav série 2:0

Ruku na srdce, kdo by si před vyřazovací částí sezony vsadil na to, že proslulý olomoucký defenzivní beton bude stačit na ničivou ofenzivní sílu Plzně s Gulašem a Mertlem v čele. Olomouc překvapuje, stejně tak její nejúdernější útočník Jan Káňa, jenž se rozstřílel k velkým výkonům v pravý čas. Venku si navrch poradila i bez přesilovkového odstřelovače od modré Ondruška. Absolutorium zaslouží i počínání Konráda v brance. Plzeň však stále věří, že má dostatečnou sílu sérii otočit. To se však musí zlepšit oba tahouni i Frodl v bráně.



Pardubice potvrzují slova expertů, že mohou být černým koněm play off. V první duelu s Vary vynikal zejména brankář Klouček, ve druhém už se předvedla útočná vozba. Ukazuje se, jak moc pomohlo posazení gólmana Barulina na lavičku a zařazení stárnoucího Kosticyna na křídlo čtvrté pětky. Přednost dostali hladoví mladíci i odchovanci a především chytře pojatý hokej kouče Krále, který nese úspěch. Přinesou tyto faktory postup už dnes, nebo ještě karlovarský útočník Flek a brankář Novotný povedou tým za dramatem?



Litvínov - Hradec Kr., od 18:30 Stav série 0:2

Pamatujete ještě litvínovskou skvostnou formu z konce základní části, kdy mužstvo ze severu kosilo favority ligy? Ta už je pryč. Hradecký uspávací, ale efektivní hokej prolomil kouzlo Országhova výběru a ač byl Litvínov pasován na jednoho z překvapivých postupujících, Východočeši nic podobného zatím nepřipouštějí. Navíc se dokázali vzchopit a naučili se opět vyhrávat doma. Teď jedou na jeden z nejnepříjemnějších zimáků v republice, kde jsou pány útočníci Hübl s Lukešem.