Banda podceňovaných má Plzeň na lopatě. Kdo to čekal?

Po dvou zápasech na ledě vysoce favorizované Plzně s hvězdnými útočníky Gulašem a Mertlem se ujímají vedení v sérii 2:0. A zítra mohou doma postoupit do čtvrtfinále, kde na vítěze čeká Sparta.

„Jsme nadšení,“ září skvěle hrající centr Lukáš Nahodil. „Ale ještě to bude těžké, Plzeň má kvalitní tým.“ Důvody kohoutího vzepětí?

V kostce: především v týmovém pojetí, precizní defenzivní práci, vyhraných soubojích, spolehlivém brankáři Konrádovi a produktivní první lajně v čele s Nahodilem, který si připsal už čtyři body. „To je super, ale nezáleží, kdo má body. Hrajeme jako tým a vzadu máme fantastického Braňa Konráda. Táhneme za jeden provaz,“ povídá Nahodil, jenž si včera připsal vítězný zásah. Padl s velikou klikou.

V přečíslení dva na jednoho ještě typicky přihrával parťákovi Vojtěchu Tomečkovi před odkrytou branku, ale puk tam usměrnil až klouzající plzeňský obránce Kvasnička.

„My jsme odvolali faul, tak třeba nám to hokejový bůh vrátil,“ přemítal Nahodil. Mora šla ve 26. minutě do trháku 3:1 a v napínavé bitvě vítězství uhájila. „Od nás opět velice kvalitní zápas. Podpořený extrémní bojovností, kterou potřebujeme. Bylo to napínavé do poslední vteřiny. Zasloužili jsme si to,“ chválil olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Plzeň – Olomouc 2:3.

A Nahodilovi se honily hlavou všelijaké myšlenky.

„Musíme být pokorní, nemůžeme teď vyletět nahoru do nebes.“

„Chceme hrát svůj hokej, takový nepříjemný. Ne vždy se to v sezoně dařilo, teď tak ale hrajeme.“

„Milan Gulaš je nejlepší hráč v extralize, je tam zvýšená pozornost, když je na ledě, ale my musíme být ostražití, ať je tam kdokoli. Takový je náš hokej. Nemáme hráče jako Gulaš nebo Mertl, ale máme to poskládané na play off výborně.“

„Outsider? Víme, že jsme šli ze dvanáctého místa, ale víme, v čem jsme silní.“

„Týmy může v play off zastavit také karanténa kvůli covidu. Odstavili jsme i manželky. Ne, dělám si srandu, ale musíme být všichni ostražití.“

Jako by drtivá porážka 1:9 v posledním zápase základní části právě v Plzni byla dokonalou olomouckou léčkou. I bez klíčového obránce Jiřího Ondruška, který na základě plzeňského podnětu dostal stopkou na dva zápasy za faul v závěrečném kole, si počíná Morávka srdnatě, sebevědomě. Ondruška nahradil nevytěžovaný odchovanec Rašner a jede se dál. Do obou zápasů Hanáci vstoupili aktivně a otevřeli skóre, včera už ve druhé minutě pohotově dorážel zkušený Olesz, v desáté zase báječnou souhru s Nahodilem a Dujsíkem zakončil střelou z první Tomeček.

„Vstupy do utkání jsou vždy důležité,“ lebedil si Moták. „Máme vyrovnané všechny čtyři formace. Není důležité, kdo vstřelí branku, ale abychom ji vstřelili.“

Pak může Olomouc precizně zahustit prostor ve svém pásmu.

„Hodně brání, v jejich třetině není vůbec jednoduché se prosadit,“ vydechne plzeňský útočník Petr Kodýtek. I proto borec jako Gulaš čeká na první bod. „V soubojích jsou silnější, s tím máme velké problémy. Navíc nevyužíváme šance,“ posteskl si plzeňský kouč Ladislav Čihák. „Jsou velmi dobře defenzivně připravení. Jsou obětaví, všechny jejich lajny hrají stejně.“

Navíc Konrád chytá ve velké pohodě. „Braňo si v celé sezoně drží výborná čísla. Je to chlapec, který si jede svoje. Je ve svém světě. Má svoji hlavu,“ vypíchne Moták oporu.

Dnes si dá banda podceňovaných v plechovém zimáku regenerační trénink. „V dobré atmosféře,“ doplní Moták. A zítra půjde Plzni ukončit sezonu. „Důležité ale je, abychom zůstali pokorní. Před prázdnými tribunami se smazává výhoda domácího prostředí.“ To Hanáci názorně předvedli.