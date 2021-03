Plzeň to bude mít těžké, ale Kometa může sérii otočit, myslí si Vykoukal

„Víte co? Jedna věc je něco očekávat a druhá realita. Olomouc je známá tím, že dokáže vyhrát zápasy na jeden nebo na dva góly. To se potvrdilo,“ říká bývalý obránce Jiří Vykoukal, olomoucký rodák, který na sklonku kariéry nastupoval i za Plzeň.

Olomouc na druhou stranu prožila mnohem horší sezonu, než bylo v posledních letech zvykem.

Může být, ale to byla základní část. Teď se hraje předkolo play off, to je úplně jiná soutěž a začíná se od nuly. Zvlášť v dnešní době, kdy doma nemáte podporu diváků, je to padesát na padesát. Olomouc toho plně využila.

Věříte, že to už dotáhne do konce?

Já si myslím, že je schopná to dotáhnout. Má na to tři pokusy, z toho dva doma. Jestli bude podávat výkony jako v Plzni, tak má velkou šanci.

Čím Plzeň vlastně zaskočila?

V první řadě výborně chytal Braňo Konrád, o kterém si pořád myslím, že je to dlouhodobě jeden z nejlepších hráčů extraligy. V něm je velká jistota. Klíčové bylo, že dali v obou zápasech první gól, s jejich stylem jim to stačí. Mají hru založenou na tom, že málo inkasují, což v play off stačí. Když vedou 2:0, tak se to soupeřům těžko otáčí. Olomouc v této sezoně tým omladila, ale zkušených kluků se tam najde pořád dost. To je také důležité.

Když se na to podíváte z druhé strany - jak vnímá situaci Plzeň? Má sílu sérii otočit?

Sílu určitě mají. Pořád mají rozdílové hráče a maže se domácí prostředí, takže je jedno, že je čekají zápasy venku. Plzeň má kvalitní kádr a šance na obrat existuje. Samozřejmě jsou pod velkým tlakem, to si nemusíme nalhávat. Hrají o bytí a nebytí. O Plzni víme, že je ofenzivně laděná, všechno hrne do útoku, což teď může být trošku kontraproduktivní.

A co série Vítkovice - Kometa? V ní nebylo dopředu dané, kdo je favorit, přesto je výsledek 2:0 pro Ostravany trochu překvapivý.

Vítkovice mi připadají takové kompaktnější. Kometa si ale bude věřit. Má výbornou první lajnu Holík, Mueller, Zaťovič, vrátil se jim Rákos, mají Klepiše, Schneidera, Němce ve třetí lajně, je tam Bondra. Ten tým je silný. Vítkovice to urvaly pokaždé o gól, jednou dokonce v prodloužení. Stejně tak mohla vyhrát Kometa. Jsem přesvědčený, že si Kometa doma bude věřit a klidně to může být po zápasech v Brně 2:2.

Je to teď o nervech, kdo to ustojí, kdo to ubrání?

Ani ne o nervech, ale o tom, kdo bude ve větším klidu.

V klidu můžou být momentálně Vítkovice.

To ano, ale zase jde o to, aby nebyly v úplném klidu.

Také by se dalo říct, že v klidu může být Kometa, protože už nemá co ztratit. Ale tak asi nikdo nepřemýšlí.

Ne, já jsem to myslel obrazně. Jít do zápasu vyloženě se strachem, že vypadnu, k ničemu nepovede. V Kometě jsou určitě dost zkušení, aby se soustředili na to, na co mají. Stejně tak, jak to doma uválčily Vítkovice, tak je schopná teď dvakrát vyhrát Kometa. Ale Plzeň to bude mít venku horší.

Věříte, že je Kometa schopná sérii otočit? Za stavu 2:2 by situace byla úplně jiná.

Jsou schopní to otočit. Vrátili se jim hráči z marodky, mají silný kádr, nadstandardní přesilovku. Koukal jsem na ni a je to opravdu nádhera. Když vidím na modré čáře Filipa Krále, tak musím říct, že jsem dlouho neviděl beka, který by dokázal takhle režírovat přesilovku. Na druhou stranu: když Vítkovice budou hrát bez vyloučení, tak mají také šanci z poctivé obrany vytěžit jedno vítězství, které potřebují.